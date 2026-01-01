दिल्ली HC ने जबरन सिग्नेचर के आरोपों वाली याचिका की खारिज, सलीम अहमद को नहीं मिली राहत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे आरोपी की याचिका खारिज कर दी है, जिसने दावा किया था कि पुलिस ने उसे जेल में जबरन कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। आरोपी का आरोप था कि उससे जबरन ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए, जिनका इस्तेमाल उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि इस तरह के आरोप पहले ही ट्रायल कोर्ट में उठाए जा चुके हैं और वहां इन दलीलों को पहले ही खारिज किया जा चुका है, इसलिए इन्हें दोबारा मानने का कोई आधार नहीं बनता।

यह याचिका सलीम अहमद ने दाखिल की थी, जिसे मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया है। सलीम अहमद पर कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा के संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा होने का आरोप है। उसे चार नवंबर को दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और उस पर संगठित अपराध से जुड़ी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।

आरोपी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि जेल अधिकारियों और जांच एजेंसी ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए उसे जेल में बुलाकर खाली और आधे भरे कागजों पर जबरन हस्ताक्षर करवाएं। उसका कहना था कि इन दस्तावेज का इस्तेमाल उसके खिलाफ कबूलनामे के रूप में किया जा सकता है।