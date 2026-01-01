ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। 31 दिसंबर की रात दिल्‍ली सहित पूरे भारत में सभी जगहों पर लोग जश्‍न मनाते हैं। लेकिन जश्‍न के साथ कार या मोटरसाइकिल चलाते हुए कई लोग भूल जाते हैं कि सड़क पर न सिर्फ उनकी सुरक्षा बल्कि बाकी लोगों की सुरक्षा भी काफी जरूरी होती है। ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्‍ली में ट्रैफिक पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है। 2025 के आखिरी दिन ट्रैफिक पुलिस की ओर से किस तरह की कार्रवाई की गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

कितने चालान काटे गए ट्रैफिक पुलिस की मुस्‍तैदी के कारण दिल्‍ली में कई जगहों पर लोगों को पकड़ा गया। इस दौरान नशे में वाहन चलाने के मामलों में करीब 868 चालान जारी किए गए। इसके अलावा बिना पीयूसी 2763, बिना हेलमेट 1255, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 290, नो पार्किंग के 6407 के चालान 31 दिसंबर 2025 में काटे गए हैं।