एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने को लेकर दिल्ली HC को केंद्र का जवाब-जीएसटी परिषद की बैठक में होगा तय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी और आस-पास के इलाकों में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी को कम क्यों नहीं कर सकती? इसके जवाब में केंद्र ने जवाब दिया कि इसके लिए जीएसटी परिषद की बैठक का इंतजार करना होगा।

केंद्र ने बताया क्या तकनीकी समस्या न्यायमूर्ति विकास महाजन व न्यायमूर्ति विनोद कुमार की पीठ ने यह सवाल तब पूछा जब जब केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल साॅलिसिटर जनरल (एएसजी) एन. वेंकटरमन ने कहा कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है और अब यह दिल्ली का एकतरफा टैक्स नहीं रहा। यह पूरे भारत में एक फेडरल टैक्स है, इसलिए सभी 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहमत होना होगा और इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री भी इसके सदस्य हैं।

भौतिक रूप से करनी होगी वोटिंग उन्होंने यह भी कहा कि वोटिंग भौतिक ही करनी होगी और यह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस मामले में एक बहुत विस्तृत प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करेगी। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए दस दिन का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने की भी अनुमति दी।

याचिका में की गई जीएसटी 5 प्रतिशत करने की मांग अदालत एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पांच प्रतिशत करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने जीएसटी दरें कम करने के मामले पर जीएसटी परिषद को निर्णय लेने का आदेश दिया था। साथ ही मामले पर केंद्र सरकार को जीएसटी परिषद के निर्णय के संबंध में अवकाशकालीन पीठ के संबंध में जवाब देने को कहा था।

... तो यह एक मुश्किल स्थिति उत्पन्न होगी केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए शुक्रवार को कहा कि मामले की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है, लेकिन सोच-समझकर जवाब देने के लिए और समय की जरूरत है। एएसजी ने कहा कि अगर इस मामले में जीएसटी परिषद की व्यवस्था को नजरअंदाज किया जाता है, तो यह एक मुश्किल स्थिति उत्पन्न होगी और इससे सही प्रक्रिया को फाॅलो किए बिना और जीएसटी में छूट मांगी जा सकती है।

क एयर प्यूरीफायर की कीमत 10-15 हजार हालांकि, कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में एयर प्यूरीफायर की कीमत कम करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में हवा प्रदूषण का संकट छाया हुआ है। अदालत ने कहा कि अभी एक एयर प्यूरीफायर की कीमत 10-15 हजार है। पीठ ने सवाल किया कि जीएसटी को एक सही लेवल पर क्यों नहीं लाया जाता ताकि एक आम आदमी भी एयर प्यूरीफायर खरीद सके?

जीएसटी परिषद की बैठक का करना होगा इंतजार वहीं, केंद्र सरकार के तर्क का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता व अधिवक्ता कपिल मदान ने कहा कि एयर प्यूरीफायर को कम जीएसटी दर वाले चिकित्सा उपकरण के तौर पर अधिसूचित किया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि इन फैसलों के लिए जीएसटी परिषद की बैठक तक इंतजार करना पड़ सकता है।