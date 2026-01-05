Language
    दिल्ली के युवाओं में विकसित होगी पढ़ने की आदतें, सभी विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगी कम्युनिटी लाइब्रेरी

    By V K Shukla Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:55 PM (IST)

    दिल्ली सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में सामुदायिक पुस्तकालय खोलने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं में पढ़ने की ...और पढ़ें

    दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगी सामुदायिक पुस्तकालय।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बच्चों में पढ़ने की आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं के बीच सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुस्तकालय खोलने की योजना बनाई है। कला, संस्कृति और भाषा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि इस पहल के तहत सरकार भागीदारी योजना के तहत अपने 70 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में न्यूनतम एक और अधिकतम दो पुस्तकालय स्थापित कर सकेगी।

    आदेश में कहा गया है कि पुस्तकालय एनजीओ के सहयोग से संचालित होंगे, जिन्हें एक समय में कम से कम 30 बच्चों के पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करनी होगी। आदेश में कहा गया है कि एनजीओ समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल और अन्य पठन सामग्री की भी व्यवस्था करेंगी। पहले वर्ष में प्रत्येक एनजीओ 1.03 लाख रुपये की अनुदान सहायता के लिए पात्र होगी, जो दो समान किस्तों में दी जाएगी।

    इसमें कहा गया है कि इस राशि का 40 प्रतिशत फर्नीचर के लिए, 40 प्रतिशत किताबों, समाचार पत्र और पत्रिकाओं जैसी पठन सामग्री के लिए और शेष 20 प्रतिशत कर्मचारियों के मानदेय के लिए निर्धारित किया जाएगा। दूसरे वर्ष से एनजीओ को दो किस्तों में सालाना 40,000 रुपये तक मिल सकते हैं।

    इस राशि का 70 प्रतिशत समाचार पत्र और पत्रिकाओं की खरीद के लिए, जबकि 30 प्रतिशत कर्मचारियों के मानदेय के लिए आवंटित किया जाएगा।

    अनुदान दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की सरकार द्वारा एनजीओ के लिए स्वीकृत बजटीय आवंटन से अधिक नहीं होगा, जिसमें कोई भी संशोधित अनुमान शामिल है।विभाग ने कहा कि पुस्तकालयों के लिए किताबें और फर्नीचर दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन योजना के तहत भी आपूर्ति की जा सकती हैं।

