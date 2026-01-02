क्या नई मुसीबत में फंसेंगे केजरीवाल? 'FIR दर्ज कराएगी दिल्ली सरकार'; कुत्ते गिनवाने के बयान से पैदा हुआ विवाद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शिक्षकों से कुत्ते गिनवाने का आरोप लगाने पर दिल्ली सरकार एक्शन लेनी की तैयारी में है। इस बयान को लेकर दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज कराएगी।

दिल्ली के गृह व शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने सोच विचार कर यह फैसला लिया है कि चंडीगढ़ में बैठकर केजरीवाल सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर रहे हैं। सरकार इस बारे में सख्ती से कदम उठाने जा रही है।

बता दें कि केजरीवाल ने कुछ दिन पहले अपने एक एक्स अकाउंट से पोस्ट किया था कि दिल्ली के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं या कुत्ते गिनें।

सूद ने कहा कि जिस सर्कुलर को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दिल्ली सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सर्कुलर में कहीं पर कुत्ते गिरने की बात नहीं लिखी है।

सूद ने कहा कि केजरीवाल बताएं कि किस सर्कुलर में कुत्ते गिनने की बात है, अगर नहीं है तो जनता से माफी मांगे अन्यथा कल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

पुलिस को कहा गया है कि पुलिस मामले की जांच करे और जिन लोगों को एक साजिश के तहत शिक्षक बनाकर इस मामले में बयान दिलवाए गए हैं, वह सच्चाई भी सामने आएगी।