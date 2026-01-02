Language
    'दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए करें काम', CM रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिया निर्देश

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:27 AM (IST)

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए अधिकारियों को योजना बनाने का निर्देश दिया। नव वर्ष पर हुई बैठक में उन्होंने विकास कार ...और पढ़ें

    दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को सुविधा संपन्न और विकसित राजधानी बनाने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया। नव वर्ष के पहले दिन उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर दिल्ली के विकास कार्यों पर चर्चा की।

    उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो हो या इंदौर का स्वच्छता माडल या किसी अन्य शहर की कोई और उपलब्धि उसके पीछे किसी कर्मठ अधिकारी का परिश्रम होता है। दिल्ली को भी इसी तरह के प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जन-हितैषी योजनाएं चाहती हैं ताकि आम जन सुखी व संतुष्ट हो।

    अधिकारी योजना बनाएं, हमसे विचार-विमर्श करें और उसे आगे बढ़ाएं। पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, परिवहन और महिला एवं बाल विकास जैसे हर विभाग में अभी बहुत काम होना बाकी है।

    कूड़े के पहाड़, टूटी सड़कें और ड्रेनेज की बदहाली जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान करने के लिए तेजी से काम करना होगा। बैठक में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, मुख्य सचिव राजीव वर्मा सहित दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

