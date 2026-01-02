'दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए करें काम', CM रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिया निर्देश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को सुविधा संपन्न और विकसित राजधानी बनाने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया। नव वर्ष के पहले दिन उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर दिल्ली के विकास कार्यों पर चर्चा की।

उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो हो या इंदौर का स्वच्छता माडल या किसी अन्य शहर की कोई और उपलब्धि उसके पीछे किसी कर्मठ अधिकारी का परिश्रम होता है। दिल्ली को भी इसी तरह के प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जन-हितैषी योजनाएं चाहती हैं ताकि आम जन सुखी व संतुष्ट हो।