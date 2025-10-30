दिल्ली का हाल तो देखिए... सड़कों पर बीचों-बीच जानलेवा खंभे, कोहरे में जान पर पड़ेंगे भारी

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। सर्दी की दस्तक होने को है। सर्दी में कोहरा एक बड़ी समस्या होती है। कोहरे की समस्या बड़ी समस्या दृश्यता को लेकर होती है। लेकिन क्या इस समस्या से निपटने लिए यातायात विभाग या सड़क की देखरेख से जुड़ी एजेंसी की कोई तैयारी है। जमीनी हालत पर गौर करें तो कहीं कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है।

कोहरे के मौसम में जब दृश्यता न्यूनतम हो, तब आप या वाहन कब किस खंभे या पेड़ से टकरा जाए, इसे कोई नहीं जानता। चलो पेड़ या खंभों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया लंबी हो, लेकिन उन पर रिफ्लेक्टर तो लगाए ही जा सकते हैं। या फिर कोई चेतावनी सूचक बोर्ड लगाकर लोगों को चेतावनी तो दी ही जा सकती है कि आगे खतरा है। लेकिन अभी ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है।

उपनगरी में सर्विस लेन के बीच हैं बिजली के खंभे द्वारका कहने को तो योजनाबद्ध तरीके से बसाई गई उपनगरी है लेकिन, जब उपनगरी बसाई जा रही थी, तब कुछ चीजों की अनदेखी कर दी गई। उदाहरण के तौर पर द्वारका सेक्टर-3 में सर्विस लेन पर आप जब चलेंगे तो आपका सामना सड़क के बीच खड़े बिजली के खंभों से होगा। यहां थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है।

सेक्टर-3 स्थित एनएसयूटी के सामने बनी सर्विस लेन में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह बिजली खंभे अधिकांश लेन को घेरे हुए है। रात के समय यह रोशनी का उचित प्रबंध नहीं है, ऐसे में खतरे की संभावना हमेशा यहां बनी रहती है।

द्वारका निवासी पूनम बताती हैं कि सड़कों के बीच में लगे इन खंभों से टक्कर का अंदेशा हमेशा बना रहता है। इन खंभों को सड़क के बीच से अविलंब हटाने की जरूरत है। आलम यह है कि दुर्घटना के समय में आपातकालीन वाहन वहां से नहीं गुजर सकते। विशेषकर रात के समय जब सड़क पर चारो ओर अंधेरा छाया रहता है।

हालत इतने खराब हैं कि इन खंभों पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है। रात के समय यह खंभे खतरे से खाली नहीं है। रात के समय दूर से आ रहे तेज रफ्तार वाहन चालकों की आंखों से यह खंभा ओझल हो जाता है। जिसके चलते दुर्घटना का खतरा बना रहता है। दिन के उजाले की भी बात करें तो तेज गति से आ रहे वाहनों की रफ्तार इन खंभे की वजह से धीमी पड़ जाती है। इससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं।

ट्रांसफार्मर भी घेर रहे जगह करीब चार दशक पूर्व जब क्षेत्र में घनी आबादी वाली कालोनियां नहीं थी। सड़क किनारे कई जगह ट्रांसफार्मर लगा दिए गए। अब जब इलाके की आबादी बढ़ी, सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा तब ये ट्रांसफार्मर यातायात के लिए अवरोधक बन रहे हैं। लोग अब इन्हें हटाने की मांग करते हैं। लेकिन इन्हें हटाकर कहां लगाया जाए, यह सुझाव कोई नहीं दे रहा। इस तरह की समस्या उत्तम नगर, नंदराम पार्क में यह समस्या विशेष तौर पर नजर आती है।