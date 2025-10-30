Language
    छठ पूजा के बाद घाटों पर गंदगी का अंबार, MCD के अफसरों पर सवाल खड़े कर रही ये तस्वीरें

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:36 AM (IST)

    छठ पूजा के बाद बाहरी दिल्ली के कई घाटों पर गंदगी का अंबार लगा रहा। स्थानीय लोगों ने एमसीडी और छठ पूजा समितियों पर सफाई में लापरवाही का आरोप लगाया है। दैनिक जागरण ने घाटों का जायजा लिया, जिसमें कुछ स्थानों पर सफाई कार्य जारी था, जबकि कई घाटों पर कचरा और पानी भरा हुआ था। लोगों ने तत्काल सफाई की मांग की है ताकि मच्छरों से बचा जा सके और घाटों को स्वच्छ बनाया जा सके।  

    संवाद सहयोगी, बाहरी दिल्ली। छठ पूजा के बाद बाहरी दिल्ली स्थित कई घाटों पर बुधवार को भी गंदगी फैली दिखी। घाट परिसर से लेकर घाट के अंदर पानी में हर तरफ गंदगी फैली हुई है। इन घाटों की साफ-सफाई नहीं होने से समस्या बनी हुई है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी देरी इन घाटों की साफ-सफाई जरूरी है, ताकि लोग पार्कों व अन्य स्थानों पर जा सके। लोगों का कहना है इसकी इन घाटों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी के साथ छठ पूजा समितियों के पदाधिकारियों की भी थी, लेकिन इन घाटों की साफ-सफाई के बजाए, यहां गंदगी को ऐसे ही छोड़ दिया गया।

    मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ चार दिवसीय छठ पर्व संपन्न हो गया। बुधवार को दैनिक जागरण ने कई छठ घाटों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कई घाटों पर सफाई कार्य हो रहा था, लेकिन कुछ घाटों पर इधर-उधर कचरा बिखरा नजर आया। कहीं छठ घाट में भरे पानी में बच्चे खेलते नजर आए।

    मंगोलपुरी के बापू पार्क में भी गंदगी फैली हुई थी, लेकिन एमसीडी ने यहां साफ-सफाई का काम शुरू कर दिया है। घाट में भरे पानी को भी निकाला जाएगा। इसमें सफाई कर्मचारियों को दो से तीन दिनों का समय लग सकता है। साफ-सफाई का काम छठ के एक दिन के बाद से शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर की है।

    वहीं, रिठाला गांव स्थित पार्क में छठ घाट के अंदर व परिसर में पूजन सामग्री फैली हुई दिखाई दी। यहां अभी तक साफ-सफाई नहीं की गई है। पार्क में रोजाना आने वाले लोगों का कहना है कि बिना किसी देरी इस पार्क साफ-सफाई जरूरी है।

    सुल्तानपुरी स्थित एम-6 ब्लाक में पुल के पास बने घाट पर भी पानी में गंदगी फैली दिखाई दी। पानी को अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। इस गंदे पानी में मच्छरों के पनपने का खतरा बना हुआ है। लोगों की मांग है कि तत्काल प्रभाव से घाट से पानी निकाला जाए।

    इसके अलावा किराड़ी स्थित एमएलए ग्राउंड समेत कई घाटों पर छठ के दूसरे दिन भी पानी भरा दिखा। वहीं, यहां घाट के अंदर गंदे पानी में बच्चे नहाते हुए भी दिखे। लक्ष्मी विहार के घाट में पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन घाट के आसपास पूजन सामग्री फैली हुई दिखी दी।