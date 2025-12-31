11 घंटे लेट चल रहीं अयोध्या कैंट-वाराणसी वंदे भारत और लखनऊ स्वर्ण शताब्दी, कोहरे से 80 ट्रेनें प्रभावित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वर्ष 2025 के अंतिम दिन की सुबह भी दिल्ली में कोहरा छाया रहा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता 50 मीटर रही। घना कोहरा होने के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए।

ट्रेनों की आवाजाही भी बुरी तरह से प्रभावित हुई। अयोध्या कैंट वंदे भारत, लखनऊ स्वर्ण शताब्दी, वाराणसी वंदे भारत 11 घंटे से अधिक विलंब से चल रही है।

भुवनेश्वर राजधानी, कोलकाता राजधानी, सियालदह राजधानी, डिब्रुगढ़ राजधानी, मुंबई राजधानी, राजेंद्र नगर राजधानी सहित दिल्ली आने वाली 80 से अधिक ट्रेनें दो से लेकर 12 घंटे के विलंब से चल रही है।

दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनें देरी से रवाना होगी। न्यूनतम तापमान में मंगलवार की तुलना में तीन डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार को यह कम होकर 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।