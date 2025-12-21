कोहरे ने थामी दिल्ली की हवाई रफ्तार, 110 उड़ानें रद और 700 से ज्यादा लेट; एक सप्ताह में 806 उड़ानें थमीं
दिल्ली में कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 110 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 700 से अधिक उड़ानें देरी से चल रही हैं। पिछले एक सप्त ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में छाए घने कोहरे और स्मॉग ने आज विमानन सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। 21 दिसंबर को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण कुल 110 उड़ानें रद कर दी गईं और लगभग 700 उड़ानों ने देरी से उड़ान भरी। सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य से 50 मीटर तक गिर जाने के कारण रनवे पर परिचालन करना असंभव हो गया।
इससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।रविववार को रद्द हुई 110 उड़ानों में 51 प्रस्थान और 59 आगमन शामिल हैं। वहीं, खराब मौसम के कारण दिल्ली आने वाले 4 विमानों को डायवर्ट कर दूसरे शहरों में सुरक्षित लैंड कराया गया। जानकारी के मुताबिक, इन उड़ानों को मुख्य रूप से जयपुर और अहमदाबाद के हवाई अड्डों पर भेजा गया।
इस सप्ताह सोमवार 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर रविवार तक कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर रद होने वाली उड़ानों की कुल संख्या 806 तक पहुंच गई है। लगातार खराब हो रही हवा और कोहरे की चादर ने पिछले सात दिनों में हवाई यातायात की गति को न्यूनतम स्तर पर ला दिया है।
सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच सबसे अधिक असर देखने को मिला। 700 उड़ानों के विलंबित होने के कारण एयरपोर्ट के टर्मिनलों मे यात्रियों की भारी भीड़ जमा रही। एयरपोर्ट प्रशासन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि कोहरे की स्थिति को देखते हुए घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से संपर्क करें या उनके ऐप के जरिए फ्लाइट स्टेटस चेक करें।
