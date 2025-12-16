कोहरे की मार: आईजीआई एयरपोर्ट पर 400 उड़ानें लेट, 15 डायवर्ट और 131 रद, एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री फंसे
दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण विमान सेवाएं अस्त-व्यस्त रहीं। 131 उड़ानें रद कर दी गईं, जिनमें 52 प्रस्थान और 79 आगमन उड़ानें शामिल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में छाए घने कोहरे ने मंगलवार को भी लगातार दूसरे दिन इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर विमान सेवाओं को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया। सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार तड़के सुबह तक कोहरे का असर इतना प्रभावी रहा कि कुल 131 उड़ानें रद करनी पड़ीं और करीब 400 विमानों ने अपने निर्धारित समय से देरी से उड़ान भरी। रद की गई उड़ानों में 52 प्रस्थान और 79 आगमन की उड़ानें शामिल रहीं, जिससे हजारों यात्रियों का सफर अधर में लटक गया।
जानकारी के अनुसार मंगलवार तड़के आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर दृश्यता का स्तर बेहद चिंताजनक रहा। घने कोहरे के कारण सुबह के समय रनवे पर कई बार विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गया। देर रात से तड़के सुबह तक ज्यादातर समय 50 मीटर के बीच दर्ज की गई।
इतनी कम दृश्यता के कारण रनवे पर विमानों का सुरक्षित संचालन असंभव हो गया। हालांकि, हवाई अड्डे पर कैट-III जैसी आधुनिक लैंडिंग प्रणाली मौजूद है, लेकिन 50 मीटर से कम विजिबिलिटी होने पर परिचालन में अत्यधिक जोखिम के कारण विमानों की आवाजाही को रोकना पड़ा।
साथ ही, कोहरे की मार की वजह से हवाई अड्डे पर उड़ानों के समय में भारी फेरबदल देखा गया। लगभग 400 विमानों ने अपने निर्धारित समय से न्यूनतम 1 घंटे से लेकर अधिकतम 8 घंटे तक की देरी से उड़ान भरी। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही क्षेत्रों के यात्री टर्मिनल पर फंसे रहे।
इस दौरान कम विजिबिलिटी के चलते दिल्ली में लैंडिंग संभव न होने के कारण 15 से अधिक दूसरे शहरों से आ रही आगमन उड़ानों को सुरक्षित लैंडिंग के लिए जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद जैसे नजदीकी शहरों के लिए डायवर्ट किया गया। बाद में मौसम के साफ होने पर विमान वापस दिल्ली लाया गया।
आईजीआई एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल ने एडवाइजरी करते हुए कहा कि कोहरे के कारण उड़ानों के समय में अभी और भी बदलाव हो सकते हैं। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइंस के हेल्पलाइन नंबर या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी उड़ान की ताजा स्थिति की जांच अवश्य कर लें।
