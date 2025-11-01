Language
    दिल्ली फ्लाईओवर पर पंक्चर ट्रक की चपेट में आई कार, हादसे में ग्रेटर नोएडा के छात्र रुद्र प्रताप की मौत, चालक फरार

    By Mohammed Saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:50 PM (IST)

    दिल्ली के एक फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक हादसे में ग्रेटर नोएडा के छात्र रुद्र प्रताप की मौत हो गई। यह दुर्घटना एक पंक्चर ट्रक से टकराने के कारण हुई। पुलिस के अनुसार, ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मध्य दिल्ली के आईपी एस्टेट थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के अनियंत्रित होकर एक कार पंक्चर हुए ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई, जिसकी पहचान ग्रेटर नोएडा के रुद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है। वह एलएलबी का छात्र था। राहगीरों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार से छात्र को निकालकर नजदीकी एलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां रुद्र प्रताप को मृत घोषित कर दिया गया।

    रुद्र के पिता ग्रेटर नोएडा अथाॅरिटी में ओएसडी के पद पर तैनात हैं। हादसे की सूचना मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया। परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शनिवार को ही पोस्टमार्टम के बाद रुद्र प्रताप का शव परिजनों के हवाले कर दिया।

    हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। आइपी एस्टेट थाना पुलिस मामला दर्ज कर चालक की तलाश कर रही है। पुलिस ने ट्रक व कार दोनों को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की छानबीन कर रही है।

    मध्य जिला के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, रुद्र प्रताप अपने परिवार के साथ सेक्टर-19, नोएडा में रहते थे। इनके परिवार में पिता नवीन कुमार सिंह, मां साधना सिंह के अलावा एक छोटी बहन है। पिता नवीन कुमार ग्रेटर नोएडा अथारिटी में ओएसडी के पद पर तैनात हैं। रुद्र प्रताप सोनीपत, हरियाणा के ओपी जिंदल कालेज से एलएलबी कर रहा था।

    शुक्रवार को वह अपने दोस्तों के यहां उत्तरी दिल्ली के इलाके में रुका था। शनिवार तड़के वह दोस्त के यहां से घर के लिए अपनी होंडा सिटी कार से निकले। इस बीच करीब 5.00 बजे आउटर रिंग रोड स्थित सलीमगढ़ फ्लाईओवर पहले से खड़े ट्रक से इनकी कार की टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही आधी कार ट्रक के पिछले हिस्से में घुस गई।

    दरअसल, हरियाणा नंबर के ट्रक में पंक्चर हो गया था। ट्रक सड़क पर खड़ा हुआ था। फ्लाईओवर के मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे के तुरंत बाद पुलिस को खबर दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कार को ट्रक के पिछले हिस्से से निकालकर रुद्र को कार से बाहर निकाला।

    बाद में अस्पताल ले जाने पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस ने छात्र की पहचान कर उनके परिजनों को खबर दी। खबर मिलते ही परिवार मौके पर पहुंच गया। इकलौते बेटे की मौत के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

