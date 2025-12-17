Language
    दिल्ली में कोहरे-प्रदूषण का डबल अटैक, तीन दिन में 276 उड़ानें रद; 100 से ज्यादा उड़ानें लेट

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:02 PM (IST)

    दिल्ली में लगातार तीसरे दिन घने कोहरे और प्रदूषण के कारण हवाई यातायात प्रभावित हुआ। दृश्यता कम होने से 20 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 100 से अधिक उड़ानो ...और पढ़ें

    फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन घने कोहरे और प्रदूषण के डबल अटैक ने हवाई यातायात को अस्त-व्यस्त कर दिया है। बुधवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट पर दृश्यता बेहद कम रहने के कारण 20 उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि 100 से अधिक उड़ानों ने अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से उड़ान भरी। कोहरे का कहर इस कदर हावी है कि पिछले तीन दिनों में रद होने वाली उड़ानों का आंकड़ा 276 पहुंच गया है।

    शून्य के करीब पहुंची विजिबिलिटी

    आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार को 131 उड़ानें रद हुई थीं, जबकि सोमवार को 126 उड़ानों को रद करना पड़ा था। बुधवार को भी एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर 50 मीटर से भी नीचे गिर गया। कुछ घंटों के लिए शून्य के करीब पहुंच चुकी विजिबिलिटी के कारण विमानों का परिचालन पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुंच गया था। रनवे पर विमानों को सुरक्षित उतारने के लिए कैट-3 लैंडिंग सिस्टम को सक्रिय किया गया था, लेकिन विजिबिलिटी इतनी कम थी कि कई विमानों को टेक-ऑफ के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। सुबह करीब 10 बजे के बाद जब सूरज की रोशनी तेज हुई और कोहरा छंटा, तब जाकर उड़ानों का संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो पाया।

    सोशल मीडिया पर भी गुस्सा जाहिर किया

    इस भारी अव्यवस्था का सबसे बुरा असर यात्रियों पर पड़ा। कड़ाके की ठंड के बीच यात्रियों को एयरपोर्ट के टर्मिनलों पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कई उड़ानें तो 3 से 4 घंटे की देरी से चल रही थीं, जिसके चलते यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया।

    उड़ानों में हो रही देरी को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की अपील की है।अधिकारियों के अनुसार, केवल उड़ानें रद या देरी से ही नहीं चल रही हैं, बल्कि खराब मौसम और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण कई लैंडिंग भी प्रभावित हुई हैं।

     नजदीकी हवाई अड्डों पर किया डायवर्ट

    दिल्ली पहुंचने वाली 5 उड़ानों को लैंडिंग की अनुमति न मिलने के कारण नजदीकी हवाई अड्डों की ओर डायवर्ट करना पड़ा। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे का यह सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे हवाई यात्रा में बाधा आने की संभावना बनी रहेगी।

