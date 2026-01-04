Language
    पूर्वी दिल्ली में दंपती की हत्या: सेवानिवृत्त शिक्षक और पत्नी की हत्या, बेटा हिरासत मे

    By SHUZAUDDINEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:04 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क में एक सेवानिवृत्त शिक्षक विमलेश और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। पुलिस को आशंका है कि गला घोंटकर हत्या की गई है। इ ...और पढ़ें

    दिल्ली में सेवानिवृत्त शिक्षक और पत्नी की हत्या।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त शिक्षक विमलेश व उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। आशंका है कि गला घोंटकर हत्या की गई है।

    पुलिस ने मृतक के बेटे को हिरासत में लिया हुआ है। पुलिस का कहना है कि घर में कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से नहीं आ सकता। दंपती अपने बेटे के साथ घर मे रहते थे।

