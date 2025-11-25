मौसी की बेटी के घर से चुराए लाखों के गहने, आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार; पुलिस ने बरामद किया माल

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में बिंदापुर थाना क्षेत्र में अपनी मौसी की बेटी के घर घूमने आए युवक ने घर से लाखों के गहने पर हाथ साफ कर दिया। मौके से मिले साक्ष्य से पुलिस को वारदात में परिचित के शामिल होने का शक हुआ और पूछताछ के बाद शिकायतकर्ता के भाई को लुधियाना पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश स्थित उसके नाना के घर से लाखों के गहने बरामद कर लिए।

द्वारका जिला पुलिस उपयुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 9 नवंबर को पुलिस को उत्तम नगर के एक घर में चोरी की शिकायत मिली। शिकायतकर्ता मनजिंदर कौर ने बताया कि किसी ने उसके घर से लाखों के गहने चुरा लिया। पुलिस ने मौके की छानबीन करने के बाद मामला दर्ज कर लिया।

वहीं, जांच के दौरान पुलिस ने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे की जांच की। जिसमें पता चला कि कोई भी बाहरी व्यक्ति का घर आना जाना नहीं हुआ है और न ही घर का कोई भी दरवाजा या ताले किसी भी तरह से टूटे हुए मिले। पुलिस ने इमारत में रहने वाले ही किसी परिचित पर चोरी का शक जताया।