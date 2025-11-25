Language
    मौसी की बेटी के घर से चुराए लाखों के गहने, आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार; पुलिस ने बरामद किया माल

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:21 AM (IST)

    पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर में एक युवक ने अपनी मौसी की बेटी के घर से लाखों के गहने चुराए। पुलिस ने शिकायतकर्ता के भाई को लुधियाना से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने चोरी कबूल की और बताया कि उसने गहने हिमाचल प्रदेश में अपने नाना के घर में छिपाए हैं, जहां से पुलिस ने उन्हें बरामद कर लिया।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में बिंदापुर थाना क्षेत्र में अपनी मौसी की बेटी के घर घूमने आए युवक ने घर से लाखों के गहने पर हाथ साफ कर दिया। मौके से मिले साक्ष्य से पुलिस को वारदात में परिचित के शामिल होने का शक हुआ और पूछताछ के बाद शिकायतकर्ता के भाई को लुधियाना पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर पुलिस ने हिमाचल प्रदेश स्थित उसके नाना के घर से लाखों के गहने बरामद कर लिए।

    द्वारका जिला पुलिस उपयुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 9 नवंबर को पुलिस को उत्तम नगर के एक घर में चोरी की शिकायत मिली। शिकायतकर्ता मनजिंदर कौर ने बताया कि किसी ने उसके घर से लाखों के गहने चुरा लिया। पुलिस ने मौके की छानबीन करने के बाद मामला दर्ज कर लिया।

    वहीं, जांच के दौरान पुलिस ने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे की जांच की। जिसमें पता चला कि कोई भी बाहरी व्यक्ति का घर आना जाना नहीं हुआ है और न ही घर का कोई भी दरवाजा या ताले किसी भी तरह से टूटे हुए मिले। पुलिस ने इमारत में रहने वाले ही किसी परिचित पर चोरी का शक जताया।

    पूछताछ में पता चला कि शिकायतकर्ता का एक भाई परमजीत सिंह लुधियाना पंजाब से यहां आया था और तीन दिन रहने के बाद वापस चला गया। पुलिस की एक टीम लुधियाना के जीटीबी नगर पहुंचकर परमजीत सिंह से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को झांसा देने की कोशिश की और खुद को एसआइ परमवीर सिंह बताया।

    पुलिस ने उसे पहचान पत्र दिखाने और उसकी तैनाती के बारे में पूछताछ की। लेकिन वह इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। शक होने पर पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि वह कमीशन पर पुरानी कारें बेचता है। उसने अपनी मौसी की बेटी के घर चोरी करने की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि गहने को उसने हिमाचल प्रदेश के अंबोटा में अपने नाना के घर पर एक बिस्तर के अंदर छिपाई है। जहां पहुंचकर पुलिस ने गहने बरामद कर लिए।