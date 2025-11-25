फरीदाबाद में एक युवक पर चाकू से किए वार, खून से लथपथ हिमांशु 150 मीटर तक दौड़ा; फिर जमीन पर गिरकर तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में कोतवाली थाने के अंतर्गत एक नंबर मार्केट में आधी रात के बाद करीब ढाई बजे कुछ युवकों ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

मृतक हिमांशु भाटिया एक नंबर के एफ ब्लॉक का रहने वाला था। उसका एक नंबर की मार्केट में दिल्ली जूस कॉर्नर के पास भरत नामक युवक से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस के अनुसार, भरत के साथ कुछ और युवक थे। उन्होंने हिमांशु भाटिया के साथ मारपीट की। उस पर चाकू से वार किया गया। चाकू लगने के बाद हिमांशु भाटिया जान बचाने के लिए करीब डेढ़ सौ मीटर तक दौड़ा लेकिन, अधिक खून बहने की वजह से वह सड़क पर गिर गया और कुछ देर बाद दम तोड़ दिया।