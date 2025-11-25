फरीदाबाद में एक युवक पर चाकू से किए वार, खून से लथपथ हिमांशु 150 मीटर तक दौड़ा; फिर जमीन पर गिरकर तोड़ा दम
हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक, हिमांशु भाटिया की कुछ लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हिमांशु का भरत नामक युवक से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद भरत और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया। चाकू लगने के बाद हिमांशु ने भागने की कोशिश की, लेकिन अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में कोतवाली थाने के अंतर्गत एक नंबर मार्केट में आधी रात के बाद करीब ढाई बजे कुछ युवकों ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
मृतक हिमांशु भाटिया एक नंबर के एफ ब्लॉक का रहने वाला था। उसका एक नंबर की मार्केट में दिल्ली जूस कॉर्नर के पास भरत नामक युवक से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस के अनुसार, भरत के साथ कुछ और युवक थे। उन्होंने हिमांशु भाटिया के साथ मारपीट की। उस पर चाकू से वार किया गया। चाकू लगने के बाद हिमांशु भाटिया जान बचाने के लिए करीब डेढ़ सौ मीटर तक दौड़ा लेकिन, अधिक खून बहने की वजह से वह सड़क पर गिर गया और कुछ देर बाद दम तोड़ दिया।
सूचना मिलने पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह का अस्पताल में रखवा दिया है। पता चला है कि मौके पर पत्थर बाजी भी हुई थी, जिससे एक कार और बुलेट मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
