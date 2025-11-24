29 KG विस्फोटक मिलने के बाद एक्शन में नगर निगम, मुनादी कराकर हटाया जाएगा अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के आसपास व राजमार्ग के पुल के नीचे रेहड़ी लगाकर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक ने निगम संयुक्त आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र की प्रति मेट्रो थाना, बस अड्डा पुलिस चौकी को भी दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि हाल ही फतेहपुर तगा और धौज गांव से 2923 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया और कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है। राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन के नीचे व आसपास और राजमार्ग पर सैंकड़ों की संख्या में रेहड़ियां खड़ी होती है। इन रेहड़ियों को खड़े करने वाले कौन और कहां के रहने वाले हैं, इसका प्रशासन के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।