फरीदाबाद में लगातार बढ़ रही साइबर ठगी, कई लोगों के बैंक खाते किए साफ

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जागरूकता के अभाव और लालच में आकर लोग ठगों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। रविवार को भी तीन लोगों के खाते साफ कर दिए गए।

शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं। पहला मामला चार्मवुड विलेज से आया। यहां रहने वाले बुजुर्ग ने साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि तीन नवंबर पर टिकट बुक कराने के लिए गूगल से नंबर सर्च कर रहे थे। तभी ठगों ने उनसे संपर्क किया और बातों में उलझाकर आठ बार में क्रेडिट कार्ड से पांच लाख 75 हजार रुपये की ठगी कर ली।

वहीं, दूसरे मामले में ठगी एक सैन्य अधिकारी के पिता से हुई। उसने बताया कि वह आरपीएस सवाना, सेक्टर-88 में रहते हैं। उनके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। 18 नवंबर की शाम करीब पौने सात बजे एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताया। उसने कहा कि क्रेडिट कार्ड से वेलकम रिवार्ड प्वाइंट्स को रिडीम करने के लिए काल किया है।