फरीदाबाद में लगातार बढ़ रही साइबर ठगी, कई लोगों के बैंक खाते किए साफ
फरीदाबाद में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। रविवार को ठगों ने तीन लोगों को निशाना बनाया। एक बुजुर्ग को टिकट बुकिंग के नाम पर, सैन्य अधिकारी के पिता को रिवार्ड पॉइंट्स के नाम पर और एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को पानी का बिल बकाया बताकर ठगा गया। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जागरूकता के अभाव और लालच में आकर लोग ठगों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। रविवार को भी तीन लोगों के खाते साफ कर दिए गए।
शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं। पहला मामला चार्मवुड विलेज से आया। यहां रहने वाले बुजुर्ग ने साइबर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि तीन नवंबर पर टिकट बुक कराने के लिए गूगल से नंबर सर्च कर रहे थे। तभी ठगों ने उनसे संपर्क किया और बातों में उलझाकर आठ बार में क्रेडिट कार्ड से पांच लाख 75 हजार रुपये की ठगी कर ली।
वहीं, दूसरे मामले में ठगी एक सैन्य अधिकारी के पिता से हुई। उसने बताया कि वह आरपीएस सवाना, सेक्टर-88 में रहते हैं। उनके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। 18 नवंबर की शाम करीब पौने सात बजे एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एक्सिस बैंक का कर्मचारी बताया। उसने कहा कि क्रेडिट कार्ड से वेलकम रिवार्ड प्वाइंट्स को रिडीम करने के लिए काल किया है।
इसके बाद एक लिंक भेजकर उसमें डिटेल भरवाई तो इनके खाते से 51 हजार 988 रुपये कट गए। तीसरा मामला आरपीएस सवाना सेक्टर 88 से आया। यहां रहने वाले ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
यह भी पढ़ें- पलवल में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर की अंधाधुंध फायरिंग, गोलियों की आवाज से दहल उठा पूरा इलाका
18 नवंबर को पत्नी के फोन में वॉट्सएप मैसेज आया। जिसमें लिखा था कि आपकी पानी का कनेक्शन आज रात 9.30 बजे तक कट जाएगा। उन्होंने बिल बकाया बताया। मैसेज में दिए हुए नंबर पर संपर्क किया तो ठगों ने उनके पास एक एपीके फाइल भेजकर इसे ओपन करने को कहा। इस फाइल के माध्यम से 13 रुपये ऑनलाइन भुगतान कराने को कहा गया। इस दौरान उनके खाते से तीन लाख 12 हजार 269 रुपये कट गए। इसकी शिकायत तुरंत पुलिस को दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।