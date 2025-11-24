पलवल में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर की अंधाधुंध फायरिंग, गोलियों की आवाज से दहल उठा पूरा इलाका

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में गदपुरी थाना अंतर्गत धतीर गांव में हथियारबंद युवकों ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर तीन गाड़ियों में आए थे और घर के बाहर 20-25 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाकर फरार हो गए। यह पूरा मामला गांव में डस्ट-रोड़ी (धूल मिट्टी का ठेका) के काम को लेकर पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस मामले में धतीर गांव के रहने वाले सुमित ने थाना गदपुरी में दी अपनी शिकायत में बताया कि वह डस्ट-रोड़ी का काम करता है और राजस्थान से माल मंगवाकर गांव व आसपास सप्लाई करता है। करीब पांच-छह महीने पहले गांव के ही मोनू, राहुल, शेर और कुछ अन्य युवक उसके घर आए और धमकाते हुए कहा कि वह यह काम बंद कर दे, वरना अंजाम भुगतेगा। सुमित ने मना कर दिया था।