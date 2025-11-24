Language
    पलवल में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर की अंधाधुंध फायरिंग, गोलियों की आवाज से दहल उठा पूरा इलाका

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:24 PM (IST)

    पलवल के धतीर गांव में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। तीन गाड़ियों में आए हमलावरों ने 20-25 राउंड गोलियां चलाईं। डस्ट-रोड़ी के काम को लेकर पुरानी रंजिश बताई जा रही है। सुमित नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मोनू और अन्य पर धमकी देने और फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में गदपुरी थाना अंतर्गत धतीर गांव में हथियारबंद युवकों ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावर तीन गाड़ियों में आए थे और घर के बाहर 20-25 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाकर फरार हो गए। यह पूरा मामला गांव में डस्ट-रोड़ी (धूल मिट्टी का ठेका) के काम को लेकर पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    इस मामले में धतीर गांव के रहने वाले सुमित ने थाना गदपुरी में दी अपनी शिकायत में बताया कि वह डस्ट-रोड़ी का काम करता है और राजस्थान से माल मंगवाकर गांव व आसपास सप्लाई करता है। करीब पांच-छह महीने पहले गांव के ही मोनू, राहुल, शेर और कुछ अन्य युवक उसके घर आए और धमकाते हुए कहा कि वह यह काम बंद कर दे, वरना अंजाम भुगतेगा। सुमित ने मना कर दिया था।

    फिर 23 नवंबर की रात को मोनू का फोन आया और उसे गालियां दीं। फोन पर मोनू के अलावा गौरव, राहुल और शेखर ने भी धमकियां दीं। डेढ़ घंटे बाद ही रात करीब एक बजे तीन गाड़ियों में सवार होकर मोनू, राहुल, सिद्धार्थ, शेखर, शहदेव, शक्ति, गौरव, सौरव, बिट्टू उसके घर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए सुमित और उसका पूरा परिवार घर से भाग निकला।

    हमलावरों ने घर के बाहर और दरवाजे पर 20-25 से ज्यादा राउंड फायरिंग की और फिर चले गए। इसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। लिखित शिकायत पर पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास, आपराधिक धमकी और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापामारी शुरू कर दी है।