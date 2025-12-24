विदेशी फुटबॉलर को हिंदी सीखने के लिए दिया था एक महीने का समय, भाजपा ने पार्षद को लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-एक के लवली पार्क में फुटबॉल सिखाने वाले नाइजीरियाई नागरिक को एक माह के अंदर हिंदी भाषा सीखने की चेतवानी देने वाली भाजपा पार्षद सोशल मीडिया पर आलोचनाओं से घिर गई हैं। मामले ने इस हद तक तूल पकड़ा कि प्रदेश भाजपा के नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा।

विदेशी नागरिक से कथित तौर पर कहासुनी करने वाली पार्षद को प्रदेश से फटकार पड़ी है। जिसके बाद मंगलवार को पटपड़गंज से पार्षद रेनू चौधरी ने इंस्टाग्राम पर दो बार अलग-अलग वीडियो अपलोड करके माफी मांगी है। इसके साथ ही अपनी उस वीडियो को डिलीट किया है जिसमें वह कहासुनी करती हुई नजर आ रही थी। उस वीडियो को मंगलवार दोपहर तक 1.30 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पर देख चुके थे।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मयूर विहार फेज-एक में रहते हैं। इसी फेज-एक में निगम का लवली पार्क है। जहां पर नाइजीरिया का एक नागरिक पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न सोसायटी में रहने वाले बच्चों को प्रत्येक माह 2500 रुपये फीस लेकर सप्ताह में चार दिन फुटबॉल सीखाते हैं।

भाजपा पार्षद की कथित कहासुनी के चर्चे पिछले चार दिनों से सोशल मीडिया व मयूर विहार में हो हैं। सोमवार को मामले ने तूल पकड़ लिया। पार्षद ने कहासुनी का वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। यह वीडियो सोमवार रात को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचा था। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष ने पार्षद को कार्यालय बुलाया था। वीडियो में पार्षद जिस तरह से विदेशी नागरिक से बात कर ही है उसपर नाराजगी जाहिर की। फटकार लगाई। जिसके बाद पार्षद ने माफी मांगी।

फुटबॉल खेलने वाले बच्चे बोले शाम होते ही पार्क में छा जाता हैं अधेरा दैनिक जागरण की टीम मंगलवार शाम को लवली पार्क गई। यहां कुछ बच्चे मिले जो फुटबॉल सीखते हैं। बच्चों ने बताया कि नाइजीरिया कोच का मैसेज उनके स्वजन के नंबर पर आया था कि वह क्रिसमस मनाने के लिए नाइजीरिया गए हैं। चार जनवरी को वापस लौटेंगे।

बच्चों ने यह दावा कि नाइजीरिया नागरिक हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन ठीक तरह से नहीं। वह हिंदी भाषा को समझ भी लेते हैं। जिस पार्क में बच्चे फुटबॉल सीखते हैं, इमसें शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। पार्क के गेट पर दो छोटी लाइट लगी हैं, वह भी खराब पड़ी हैं। बच्चों ने निगम अधिकारियों व पार्षद से कहा जो सुविधाएं देनी चाहिए वह देते नहीं है। पार्क में अंधेरा रहता है, इसका जिम्मेदार कौन है।

खेल की कोई भाषा नहीं होती : प्रदेश अध्यक्ष जबरन हिंदी भाषा सीखने के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि खेल की कोई भाषा नहीं होती है। वह खुद खेल संगठनों से जुड़े हैं। वह जानते हैं खेल को किस तरह से बढ़ावा देना है।

खेल ऐसा विषय है जिसमें सभी का जुड़ाव रहता है। पार्षद की शैली ठीक नहीं थी। पार्षद ने अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया है। स्थानीय नेताओं से कहा है कि वह उस पार्क में जाएं और देखे वहां किस तरह की सुविधा दी जा सकती है। कोच व वहां कोचिंग लेने वाले बच्चों से भी बात करें।

निगम का पार्क बच्चों की खेल गतिविधियों के लिए है : रेनू चौधरी पार्षद ने मंगलवार सुबह पहले माफी का वीडियो अपलोड किया। इसके कुछ घंटे के बाद उन्होंने माफी का अपना दूसरा वीडियो अपलोड किया। इसके साथ ही कहासुनी वाला वीडियो दूसरी माफी के बाद डिलीट किया।