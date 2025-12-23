Language
    भाजपा पार्षद रेनू चौधरी ने इंस्टाग्राम पर मांगी माफी, विदेशी फुटबॉलर को दी थी हिंदी सीखने की चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 03:58 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार फेज-एक स्थित लवली पार्क में नाइजीरिया नागरिक के साथ कथित बदसलूकी करने वाली भाजपा पार्षद रेनू चौधरी ने इंस्टाग्राम पर माफी ...और पढ़ें

    Hero Image

    भाजपा पार्षद रेनू चौधरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार फेज-एक स्थित लवली पार्क में नाइजीरिया नागरिक के साथ कथित बदसलूकी करने वाली भाजपा पार्षद रेनू चौधरी ने इंस्टाग्राम पर माफी मांगी है। कहा कि उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो वह मांफी मांगती है। 

    उन्होंने अपना वीडियो प्रदेश भाजपा व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा को टैग किया है। जिस क्षेत्र का यह वीडियो है, उसी फेज-एक मे वीरेंद्र सचदेवा रहते हैं। नाइजीरिया का नागरिक पिछले कई वर्षों से पार्क में सोसायटी में रहने वाले बच्चों को फुटबॉल कोचिंग दे रहे हैं। 

    बता दें कि चार दिन पहले पार्षद पार्क में निरीक्षण करने गई थीं। वहां नाइजीरिया नागरिक को पार्षद ने चेतावनी दी थी एक माह में हिंदी सीखो नहीं तो पार्क में फुटबॉल कोचिंग बंद करवा दी जाएगी।

    सूत्रों का कहना है कि मामले के तूल पकड़ने के बाद पार्षद को भाजपा प्रदेश से फटकार पड़ी है। उसके बाद उन्होंने माफी मांगी है।