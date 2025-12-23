भाजपा पार्षद रेनू चौधरी ने इंस्टाग्राम पर मांगी माफी, विदेशी फुटबॉलर को दी थी हिंदी सीखने की चेतावनी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में मयूर विहार फेज-एक स्थित लवली पार्क में नाइजीरिया नागरिक के साथ कथित बदसलूकी करने वाली भाजपा पार्षद रेनू चौधरी ने इंस्टाग्राम पर माफी मांगी है। कहा कि उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो वह मांफी मांगती है।

