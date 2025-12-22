'एक महीने में हिंदी सीखो, वरना...', BJP पार्षद रेणु चौधरी की विदेशी नागरिक को चेतावनी; VIDEO वायरल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। मयूर विहार फेज-एक स्थित निगम के लवली पार्क में विभिन्न सोसायटी में रहने वाले बच्चों को फुटबाल सीखाने वाले नाइजीरियाई नागरिक के साथ कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है। भाजपा पार्षद ने विदेशी नागरिक को चेतावनी दी है कि जिस देश का वह पैसा खा रहे हैं, मुंह से उस देश की मात्र भाषा बोलनी पड़ेगी। एक माह के अंदर विदेशी को हिंदी सीखनी होगी।

अगर वह हिंदी नहीं बोल पाए तो पार्षद ने निगम अधिकारियों से कहा है वह विदेशी नागरिक से पार्क छीन लें। पार्क में वह बच्चों को फुटबाल सीखाने नहीं देंगी। इस कथित बदसलूकी के वीडियो को पार्षद रेनू चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया है। इसको लेकर वह लोगों के निशाने पर हैं। लोग पार्षद पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वह किसी को कोई भाषा सीखने के लिए मजबूर कैसे कर सकती हैं।

यह वीडियो तीन दिन पुराना है। वीडियो में दिख रहा है पटपड़गंज वार्ड से पार्षद रेनू चौधरी लवली पार्क में निरीक्षण के लिए पहुंची है। वह बड़े तीखे अंदाज में वीडियो में नाइजीरियाई नागरिक से कह रही है वह पिछले कई वर्षों से पार्क में बच्चों को फुटबाल सीखा रहा है। वह आठ माह पहले भी पार्क का निरीक्षण करने आई थी, तब भी विदेशी नागरिक को हिंदी सीखने को कहा था। वीडियो में विदेशी नागरिक नजर नहीं आ रहा है। वह नागरिक से पूछ रही है हिंदी क्यों नहीं सीखी। भारत का पैसा खा रहे हो और यहां की मात्रा भाषा नहीं बोल रहे। सूत्रों के अनुसार नाइजीरिया नागरिक ने एक भारतीय महिला से शादी की हुई है। दंपती पूर्वी दिल्ली में ही रहते हैं। विदेशी नागरिक ने भारत की नागरिकता ली हुई है

वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित होने के बाद यूजर पार्षद को आड़े हाथ ले रहे हैं। यहां तक आरोप लगाया कि पार्षद विदेशी नागरिक से नस्लीय भेदभाव कर रही हैं। जागरण की टीम पार्क में नाइजीरियाई नागरिक से मिलने गए वह नहीं मिले। आसपास के लोगों ने बताया कि वह विभिन्न सोसायटी में रहने वाले बच्चों को शुल्क लेकर फुटबाल सीखाते हैं। सप्ताह में चार दिन फुटबाल सीखाई जाती है। बच्चे उनकी भाषा को समझते हैं, तबी वह फुटबाल सीख रहे हैं।

विवाद बढ़ा तो सुर पड़े नरम विवाद बढ़ने पर पार्षद के सुर नरम पड़ गए हैं। पार्षद रेनूचौधरी ने कहा कि निगम कर्मचारी पार्क में सफाई के लिए जाते हैं और नाइजरियाई नागरिक से कुछ कहते वह उनकी बात समझ ही नहीं पाते। सफाई कर्मचारियों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। उन्होंने विदेशी नागरिक के साथ बदसलूकी नहीं की। बस इतना कहा है जिस देश में रह रहे हो वहां की मात्रा भाषा भी बोलनी आनी चाहिए।