दिल्ली सीएम ने ITO स्थित हाथी घाट पर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, कहा- छठी मईया ने दिया श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार सुबह आईटीओ स्थित हाथी घाट पर छठ घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा की पत्नी के साथ छठ पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छठी मईया ने उन्हें श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर दिया।

इससे पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सोनिया विहार में छठ घाट पर यमुना में डूबकी लगाई थी और छठी मइया से दिल्ली के लोगों की सुख, शांति की कामना की थी। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिवसीय छठ पूजा का समापन किया गया।