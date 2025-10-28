दिल्ली सीएम ने ITO स्थित हाथी घाट पर उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, कहा- छठी मईया ने दिया श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व पर आईटीओ के हाथी घाट पर सूर्य को अर्घ्य दिया। उनके साथ मंत्री सिरसा और कपिल मिश्रा भी थे। उन्होंने लक्ष्मी नगर के विधायक की पत्नी के साथ पूजा की और कहा कि छठी मईया ने उन्हें सेवा का अवसर दिया। इससे पहले, उन्होंने सोनिया विहार में यमुना में डुबकी लगाई और दिल्लीवासियों के लिए सुख-शांति की कामना की। मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन हुआ।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार सुबह आईटीओ स्थित हाथी घाट पर छठ घाट पर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा की पत्नी के साथ छठ पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छठी मईया ने उन्हें श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर दिया।
इससे पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सोनिया विहार में छठ घाट पर यमुना में डूबकी लगाई थी और छठी मइया से दिल्ली के लोगों की सुख, शांति की कामना की थी। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर चार दिवसीय छठ पूजा का समापन किया गया।
ब्रह्ममुहुर्त भोर में श्रद्धालु छठ मइया के गीत गाते हुए घाटों पर पहुंच गए थे। श्रद्धालुओं ने घाट पर दीये जलाकर पूजा की और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। श्रद्धालुओं ने चार दिवसीय व्रत का समापन किया। व्रतियों ने पूजा स्थल पर ही श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। 25 अक्टूबर को नहाय-खाय से चार दिवसीय छठ पूजा शुरू की गई थी।
#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta performs #ChhathPuja rituals at Hathi Ghat near ITO. pic.twitter.com/YCBa3nC72V— ANI (@ANI) October 28, 2025
