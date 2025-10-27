डूबते सूर्य को अर्घ्य देने छठ घाट पहुंची CM रेखा गुप्ता, दिल्ली की समृद्धि की कामना की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सोनिया विहार यमुना घाट पर छठ पूजा के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने इस पावन पर्व पर दिल्लीवासियों और पूरे देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं छठ पूजा के पावन अवसर पर दिल्ली और पूरे देश के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। कई वर्षों बाद दिल्ली में यह त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है।"