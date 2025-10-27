CM रेखा गुप्ता ने छठ पर यमुना में लगाई डूबकी, कहा- पूर्वांचलियों से किया वादा पूरा किया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में छठ घाट पर पवित्र यमुना में डूबकी लगाई तथा छठी मइया से दिल्ली वासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कुछ माह से दिल्ली की राजनीति यमुना पर केंद्रित है। ऐसे में यमुना नदी में डूबकी लगाकर मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रतिबद्धता का बड़ा संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों से किया गया वादा सरकार ने पूरा किया है। केजरीवाल सरकार ने यमुना किनारे छठ पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह आस्था पर चोट थी। भाजपा ने वादा किया था सत्ता में आते ही उस प्रतिबंध को हटा देंगे और यमुना किनारे ही छठ मनाएंगे। पार्टी ने जो कहा, वो किया। सरकार ने इस बार ऐसी छठ करवाई है लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। राजधानी में पहली बार भव्य, दिव्य रूप से यह महापर्व मनाया जा रहा है, जो राजधानी की सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है।

इस मौके पर सीएम ने सांसद मनोज तिवारी पत्नी सुरभि तिवारी, उत्तर पूर्वी जिले के डीएम अजय कुमार की पत्नी मनीषा कुमारी और पार्षद सोनी पांडेय के साथ यमुना किनारे बने घाट में पूजा की और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा छठ महापर्व सूर्य देव और छठी मइया की आराधना का अनुपम उदाहरण है। छठ पर्व का नाम सुनते ही मन में आस्था, स्वच्छता, संस्कृति, लोकगीतों और भक्ति की छवियां उभर आती हैं। यह पर्व न केवल आत्मशुद्धि और अनुशासन का प्रतीक है, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच दिव्य संतुलन और कृतज्ञता का भी प्रतीक है।

खास बात कि उन्होंने सांसद मनोज तिवारी व दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के साथ नाव पर बैठकर तीन किमी के सफर में छठ घाटों तथा यमुना का अवलोकन भी किया। नाव में सांसद ने छठी मैया के गीत गाए। इसके पूर्व मनोज तिवारी अपने सिर पर दउरा उठाए दिखे।

इसी तरह, मुख्यमंत्री ने मंगोलपुरी के छठ पार्क में छठव्रतियों के साथ पूजा-अर्चना में भाग लिया। उनके साथ क्षेत्रीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया, विधायक राजकुमार चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा व गणमान्य जन उपस्थित रहे। बाद में वह कश्मीरी गेट स्थित यमुना नदी के वासुदेव घाट पहुंची, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं और उनके परिवारों के साथ छठ पर्व मनाया। वासुदेव घाट पर भव्य सांस्कृतिक आयोजन भी हुए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से इस वर्ष विशेष तैयारी की गई। पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना नदी के किनारे कुल 17 प्वाइंट पर माडल छठ घाटों का निर्माण किया गया है। इन घाटों पर टेंट, लाइट, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और मेडिकल सहायता जैसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस पवित्र पर्व को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और गरिमामय अनुभव बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।