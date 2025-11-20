कई फीट नीचे धंस गई दिल्ली की ये सड़क, लोगों की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा
पश्चिमी दिल्ली के छावनी क्षेत्र में कोतवाली रोड पर सड़क धंसने से राहगीर परेशान हैं। सीवर लाइन के धंसने के कारण यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटना का डर बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने तत्काल मरम्मत की मांग की है, लेकिन छावनी परिषद और एमईएस के बीच समन्वय की कमी के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। परिषद सदस्य ने स्टेशन कमांडर से बात कर समस्या का हल निकालने का प्रयास किया है।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली छावनी क्षेत्र स्थित कोतवाली रोड (गोपीनाथ गोल सर्किल–छावनी अस्पताल मार्ग) पर पिछले कई दिनों से सड़क धंसने से राहगीर परेशान हैं। सड़क धंसने का कारण सीवर लाइन का धंसना है। सुबह व शाम के समय जब इस सड़क पर यातयात काफी व्यस्त रहता है, तब यहां इस समस्या के कारण जाम की भी स्थिति रहती है।
लोगों का कहना है कि इसकी मरम्मत अविलंब होनी चाहिए। लेकिन अभी यहां जो स्थिति है, उसे देखते हुए इसकी मरम्मत की कोशिश तक नजर नहीं आती है।
दिल्ली छावनी गोपीनाथ गोल सर्किल से छावनी अस्पताल तक पिछले लंबे समय से इस हाल में है। इस महत्वपूर्ण मार्ग पर प्रतिदिन हजारों राहगीरों का आना जाना होता है। लेकिन सड़क किनारे बने इस गड्ढे के कारण लोगों को यहां अनहोनी का डर सताता रहता है।
लोगों का मानना है कि यदि स्थिति यूं ही बनी रही तो किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जो जनहानि का गंभीर कारण बन सकती है। इस मार्ग को तत्काल प्राथमिकता देते हुए इसकी मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाए, ताकि आवागमन सुचारू और सुरक्षित हो सके।
आखिर क्या है समस्या
लोगों ने बताया कि छावनी क्षेत्र की सड़कें तो छावनी परिषद के अंतर्गत आती हैं लेकिन, सीवर की मेन लाइन जिसे सेंट्रल लाइन कहा जाता है, एमईएस (मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस) के अंतर्गत आती है। छावनी परिषद यहां तभी काम करा सकती है जब एमईएस उसे अनुमति दे। यहां समन्वय की स्थिति नहीं बन पा रही है।
यह भी पढ़ें- मीट की दुकानों पर कसा शिकंजा, 20 से ज्यादा चबूतरे तोड़े; कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप
समस्या हम सभी के संज्ञान में है। यदि छावनी परिषद के पास इस सड़क की मरम्मत या सीवर लाइन की मरम्मत का अधिकार होता तो यह कार्य हो जाता। लेकिन मामला मिलिट्री इंजीनियरिंग से जुड़ा है। मैंने स्टेशन कमांडर से इस बारे में बात की है और उनसे आग्रह किया है कि वे मिलिट्री इंजीनियरिंग वालों से बात कर, इस समस्या से निजात दिलाएं। - राजेश गोयल, सदस्य, दिल्ली छावनी परिषद
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।