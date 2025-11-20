मीट की दुकानों पर कसा शिकंजा, 20 से ज्यादा चबूतरे तोड़े; कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन के पशु चिकित्सा विभाग ने बुधवार को नंद नगरी में अवैध मीट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बुलडोजर से 20 दुकानों के चबूतरे ध्वस्त किए।

इस दौरान 15 तखत और 12 फ्रिज तोड़े गए। एक लोहे का जाल जब्त किया, जिसमें से 52 मुर्गे रखे हुए थे। उसे कब्जे में लेकर निगम ने नौ हजार रुपए में मुर्गों की नीलामी कर दी। सभी अवैध दुकानों में गए शेड को भी पूरी तरह नष्ट कर दिए।