    दिल्ली में नशे की लत पूरी करने के लिए सगे भाई बने सेंधमार, चोरी के माल के खरीदार सहित 3 गिरफ्तार

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:37 AM (IST)

    दिल्ली के द्वारका जिले में, पुलिस ने सेंधमारी के एक मामले को सुलझाते हुए दो सगे भाइयों और चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिले के थाना सेक्टर-23 की क्रैक टीम ने सेंधमारी की एक गुत्थी को सुलझाते हुए दो सगे भाइयों और चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किया गया भारी मात्रा में पीतल, तांबा और अन्य कबाड़ बरामद किया है।

    आरोपितों में मुख्य आरोपी अजय और उसका बड़ा भाई अमन शामिल हैं। पूछताछ में अजय ने बताया कि वह नशे का आदी है और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए वह अपने भाई के साथ मिलकर चोरियों और सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देता था। वे बंद दुकानों या गोदामों को निशाना बनाकर वहां से कीमती धातुएं और नकदी चुराते थे।

    डीसीपी द्वारका अंकित सिंह ने बताया कि 21 दिसंबर को भरत विहार निवासी रामावतार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अंबराई गांव स्थित उनकी दुकान से किसी अज्ञात व्यक्ति ने 4,000 रुपये नकद और पीतल व तांबे के कबाड़ से भरे तीन प्लास्टिक के कट्टे चोरी कर लिए हैं।

    इस संबंध में ई-एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने से मिले सुरागों और तकनीकी निगरानी की मदद ली। हेड कॉन्स्टेबल शेर सिंह और विक्की को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी अजय पोचनपुर गांव के पास आने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर अजय को गिरफ्तार कर लिया।

    उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कुतुब विहार निवासी कबाड़ी नितिन कुमार को भी दबोच लिया, जिसके पास से चोरी का सारा माल जिसमें 03 प्लास्टिक कट्टे चोरी का कबाड़ पीतल और तांबा थे बरामद कर लिया गया।
    द्वारका पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से 10 चोरी के मामलों को भी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस अब आरोपितों से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि उन्होंने इलाके में और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है।