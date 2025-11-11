Delhi Blast: लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन, UAPA और BNS की धाराओं में दर्ज किया केस
दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने UAPA और BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच तेजी से जारी है। पुलिस हर पहलू पर बारीकी से नजर रख रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह केस UAPA, Explosives Act और भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने बताया कि कोतवाली थाने में UAPA की धारा 16 और 18, विस्फोटक अधिनियम और BNS की अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 15 लोगों को लाया गया है, जिनमें से आठ की मौत हो चुकी है, तीन गंभीर रूप से घायल हैं और एक की हालत स्थिर है।
क्या हुआ था धमाके के वक्त
सोमवार शाम करीब 7 बजे दिल्ली के सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक Hyundai i20 कार में धमाका हुआ। यह जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास है। धमाके से आसपास की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और कुछ लोग घायल हो गए।
गृह मंत्री अमित शाह का बयान
गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि “शाम करीब 7 बजे सुभाष मार्ग पर लाल किले के पास एक कार में विस्फोट हुआ। धमाके से कुछ लोग घायल हुए और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। शुरुआती रिपोर्ट में कुछ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर दिल्ली क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं।”
उन्होंने कहा कि “मैंने दिल्ली पुलिस आयुक्त और स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों से बात की है। दोनों मौके पर मौजूद हैं। हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और जल्द ही पूरी जानकारी जनता के साथ साझा करेंगे।”
पुलिस आयुक्त ने क्या कहा
दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि “शाम करीब 6 बजकर 52 मिनट पर एक धीमी गति से चल रही कार रेड लाइट पर रुकी थी। तभी उसमें विस्फोट हुआ। धमाके से आसपास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर एफएसएल, एनआईए और पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं। कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हैं। हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है।”
प्रधानमंत्री ने ली जानकारी
सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाके की जानकारी ली है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और घायलों के इलाज की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
