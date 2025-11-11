Language
    Delhi Blast: सामने आई मृतकों की सूची, अबतक दो शवों की हुई पहचान; अमरोहा और दिल्ली के रहने वाले हैं मृतक

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:09 AM (IST)

    दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मृतकों की सूची जारी की गई है, जिसमें से दो शवों की पहचान हो चुकी है। मृतकों में एक अमरोहा और दूसरा दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है।

    मृतक अशोक और अमर कटारिया। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में मारे गए लोगों की सूची सामने आ गई है। धमाका इतना भीषण था कि कई शव क्षत-विक्षत अवस्था में सड़क पर फैल गए। इस धमाके में मारे गए ज्यादातर लोगों की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच है।

    इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है जिनमें से अबतक दो लोगों की पहचान हुई है। 34 वर्षीय अशोक कुमार अमरोहा के हसनपुर मंगरोला के रहने वाले थे, जबकि 35 वर्षीय अमर कटारिया दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के थे।

    अशोक कुमार तीन साल पहले डीटीसी में परिचालक के पद पर भर्ती हुए थे। वह पत्नी सोनम, बेटी अरोहिज, काव्या व बेटे आरव के साथ दिल्ली के संगम विहार के जगतपुर गांव में रहते थे।