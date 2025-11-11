Language
    Delhi Blast: लाल किला धमाके में कश्मीर कनेक्शन! पुलवामा का निकला कार मालिक, संदिग्ध तारिक की तलाश में पुलिस

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:47 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के तार पुलवामा से जुड़े हैं। धमाके में इस्तेमाल गाड़ी का मालिक तारिक संबूरा का रहने वाला है, जो कभी जैश के प्रभाव में था। तारिक पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन उसे पिछले कुछ समय से संबूरा में कम ही देखा गया है। पुलिस उसके परिवार से पूछताछ कर रही है।

    धमाके में इस्तेमाल कार का मालिक तारिक उर्फ आमिर।

    डिजिटल डेस्क, नई  दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके के तार जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से जुड़ गए हैं। धमाके में इस्तेमाल कार का मालिक तारिक उर्फ आमिर दक्षिण कश्मीर में जिला पुलवामा के अंतर्गत पांपोर के साथ सटे संबूरा का रहने वाला है।

    जैश का इलाका रहा है संबूरा

    संबूरा कभी जैश ए मोहम्मद के प्रभाव वाला इलाका था। पुलवामा हमले में इस्तेमाल कार को भी कुछ समय के लिए संबूरा में ही रखा गया था। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि तारिक उर्फ आमिर पेशे से एक इलैक्ट्रिशियन है, लेकिन  बीते डेढ़-दो वर्ष के दौरान उसे कभी कभार ही संबूरा में देखा गया है।

    उसके परिजनों से पुलिस देर रात गए कथित तौर पर संपर्क किया है और उनसे तारिक के बारे में जानकारी मांगी। अलबत्ता, अधिकारिक तौर पर संबधित पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

