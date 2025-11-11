Delhi Blast: लाल किला धमाके में कश्मीर कनेक्शन! पुलवामा का निकला कार मालिक, संदिग्ध तारिक की तलाश में पुलिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके के तार जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से जुड़ गए हैं। धमाके में इस्तेमाल कार का मालिक तारिक उर्फ आमिर दक्षिण कश्मीर में जिला पुलवामा के अंतर्गत पांपोर के साथ सटे संबूरा का रहने वाला है।

