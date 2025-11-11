Language
    Delhi Blast: हाई अलर्ट पर पलवल पुलिस, चप्पे-चप्पे पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग; संदिग्धों की तलाश तेज

    By ANKUR AGNIHOTRIEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:01 AM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद पलवल पुलिस हाई अलर्ट पर है। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और हर आने-जाने वाले वाहन की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस होटल और गेस्ट हाउस में भी तलाशी कर रही है।

    नाकाबंदा कर गाड़ियों की चेकिंग करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, पलवल। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मद्देनजर जिले में चप्पे–चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर व्यापक चेकिंग अभियान शुरू किया । पुलिस की टीमें चौक, चोराहों सहित विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी कर चेकिंग कर रही।

    पलवल पुलिस ने आमजन से किसी भी गलत अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील की है। कोई भी आपत्तिजनक सामान दिखने या आपातकालीन स्थिति में डायल 112 या नजदीकी पुलिस स्टेशन में तुरंत सूचना दें नागरिक।

    भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और धार्मिक स्थलों पर भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला में सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। जिले में कानून व्यवस्था एंव शांति की दृष्टि से इंटर स्टेट सहित अलग-अलग जगह नाके स्थापित किये जा रहें है।

    कड़ी सुरक्षा को लेकर पुलिस के द्वारा सदिग्धो पर नजर रखी जा रही है और आनें जानें वालें सदिंग्ध व्यक्तियों व वाहनों को चैक किया जा रहा है। सभी थाना प्रबंधकों द्वारा अपनें-2 क्षेत्र में असामाजिक तत्वो पर निगरानी रखनें हेतु भीड-भाड इलाकों में गस्त पडताल करने के निर्देश जारी किए गए हैं और इसके अलावा उन्हें निर्देशित किया गया कि अगर कोई सदिंग्ध पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके साथ ही सभी थाना व क्राईम युनिट द्वारा भी इलाको में स्थित होटल, धर्मशालाओ व बाजारों बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धर्मशाला, गेस्ट हाउस इत्यादि को बारीकी से चैक किया जा रहा है।

    संदिग्धों की जानकारी देने की अपील

    एसपी वरुण सिंगला ने कहा कि आपकी एक सूचना बड़ी घटना को रोक सकती है। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी संदिग्ध व्यक्ति का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, होटल व ढाबा, धर्मशाला, गेस्ट हाउस में ठहरने का पता चलता है तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन/चौकी या पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत दे।

    इसके अलावा कहा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोई लावारिस वस्तु दिखाई देती है तो उसे न छुए क्योंकि इसमें कोई बम या विस्फोटक पदार्थ हो सकता है। ऐसी लावारिस वस्तुओं के बारे में तत्काल पुलिस को सूचित करें। ताकि समय रहते अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। यदि आपके आसपास कोई भी असामाजिक तत्व, संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे या किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर इसकी सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।