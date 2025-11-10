Delhi Blast: धमाके के बाद लाल किला पर्यटकों के लिए बंद, ऐतिहासिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा
दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। लाल किले को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और सभी सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सीआईएसएफ ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एनएसजी की टीम जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास कार में हुए जबर्दस्त धमाके में करीब 8 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद लाल किले में पर्यटकों के प्रवेश को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली के चीफ आर्कोलोजिस्ट डॉ. राजकुमार पटेल ने बताया कि विस्फोट के बाद से पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है।
वहीं, राजधानी की तमाम सरकारी भवनों और संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। NSG टीम एक खोजी कुत्ते के साथ दिल्ली में उस जगह पर पहुंची जहां आज शाम लगभग 7 बजे हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक नायक अस्पताल पहुंचने पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।
सीआईएसएफ ने कहा कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट के बाद, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है - जिसमें हवाई अड्डे, दिल्ली मेट्रो, विरासत स्थल, सरकारी भवन और इसके सुरक्षा घेरे में आने वाले अन्य प्रमुख प्रतिष्ठान शामिल हैं। NSG की एक विस्फोट के बाद की जांच इकाई लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट स्थल पर विस्फोट के लिए ज़िम्मेदार सामग्री के अवशेष एकत्र करने और घटना की जांच करने के लिए पहुंच रही है।
