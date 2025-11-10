Delhi Blast: धमाके के बाद लाल किला पर्यटकों के लिए बंद, ऐतिहासिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास कार में हुए जबर्दस्त धमाके में करीब 8 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद लाल किले में पर्यटकों के प्रवेश को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली के चीफ आर्कोलोजिस्ट डॉ. राजकुमार पटेल ने बताया कि विस्फोट के बाद से पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है।

वहीं, राजधानी की तमाम सरकारी भवनों और संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। NSG टीम एक खोजी कुत्ते के साथ दिल्ली में उस जगह पर पहुंची जहां आज शाम लगभग 7 बजे हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक नायक अस्पताल पहुंचने पर दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।