    दिल्ली में ब्लास्ट के बाद देशभर में हाई अलर्ट, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक हो रही चेकिंग; संदिग्धों पर नजर

    By Jagran News Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर जांच कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। खुफिया एजेंसियों को ऑनलाइन चैट पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    Hero Image

    हवाई अड्डों, रेलवे व मेट्रो स्टेशनों समेत सभी संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा कड़ी (फोटो: एएनआई/पीटीआई)

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के नजदीक विस्फोट के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हवाई अड्डों, रेलवे व मेट्रो स्टेशनों समेत सभी संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जांच एवं अन्य सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए हैं।

    मिड-डे के अनुसार, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी तक मुंबई के लिए किसी विशेष खतरे की सूचना नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि घटना की संवेदनशीलता और महानगर में आतंकी हमलों के इतिहास को देखते हुए एहतियाती कदम उठाना आवश्यक था। मुंबई में सभी प्रमुख परिवहन केंद्रों, धार्मिक स्थलों, बाजारों और तटीय क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

    होटल-लॉज की होगी औचक जांच

    खुफिया इकाइयों को ऑनलाइन चैट पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या संचार का सत्यापन करने के लिए कहा गया है। स्थानीय पुलिस थानों को होटलों, लाज और किराये के आवासों की औचक जांच करने और नए किरायेदारों व बाहरी आगंतुकों की पहचान सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    चुनावी राज्य बिहार के सभी जिलों में पुलिस टीमों को अलर्ट पर रखा गया है और प्रमुख परिवहन केंद्रों, सार्वजनिक स्थानों और राज्य के प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अफवाहों को फैलने से रोकने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    अंतर-राज्यीय सीमाओं पर वाहनों की जांच

    हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि अंतर-राज्यीय सीमाओं पर वाहनों की जांच की जा रही है। सार्वजनिक परिवहन, पार्किंग क्षेत्रों व होटलों की भी जांच की जा रही है। एनसीआर जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण से जानकारी प्राप्त करने के बाद स्थिति की समीक्षा की।

    मुख्यमंत्री ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने, गहन जांच करने और सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों व परिवहन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। चंडीगढ़ में संवेदनशील प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाहनों और सार्वजनिक परिवहन की आकस्मिक जांच की जा रही है।

    रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा

    केरल पुलिस प्रमुख रावदा आजाद चंद्रशेखर ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को राज्य की खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया है। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने राज्य की सभी पुलिस इकाइयों को सतर्क रहने और गश्त बढ़ाने को कहा है।

    डीजीपी के निर्देश के बाद रेलवे स्टेशनों जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस टीमों ने गश्त शुरू कर दी है। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद और राज्य के अन्य शहरों में गश्त बढ़ा दी है। हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को उपचुनाव होना है।