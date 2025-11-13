Language
    Delhi Blast: लाल किला पार्किंग में ही जैश आतंकी उमर ने बनाया था विस्फोटक, तीन घंटे तक छुपकर कार में बैठा रहा

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:42 PM (IST)

    दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच में खुलासा हुआ है कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी उमर ने लाल किला पार्किंग में ही विस्फोटक बनाया था। वह तीन घंटे तक कार में छुपकर बैठा रहा और वहीं विस्फोटक तैयार किया। सुरक्षा एजेंसियां अब उमर के साथियों की तलाश में जुटी हैं।

    फरीदाबाद से दिल्ली में आने के बाद ही आतंकी उमर ने शुरू कर दी थी भीड़भाड़ वाले स्थान की तलाश।

    राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। लाल किला के बाहर आतंकी हमले के मामले में नई जानकारी सामने आई है। इंटेलीजेंस के सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद आतंकी डाॅ. उमर ने 10 नवंबर की दोपहर लाल किला की पार्किंग में आने के बाद अपनी आई-20 कार में बैठकर विस्फोटक बनाया था। उसके पास अमोनियम नाइट्रेट के अलावा फ्यूल ऑयल, टाइमर, डेटोनेटर आदि सारा सामान उपलब्ध था।

    तीन घंटे तक कार में बैठा रहा

    यह भी जानकारी मिली है कि जैश हैंडलर से उसने कई माह पहले विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा था। इस कारण उसे अधिक समय नहीं लगा। वह तीन घंटे तक कार में ही बैठा रहा। उसकी कारस्तानी सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो पाए, इसके लिए उसने पार्किंग में एकांत वाली तलाशी। पार्किंग में प्रवेश एवं निकासी द्वारों के अलावा अंदर भी 10 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं लेकिन कैमरे में बम बनाते हुए उसकी तस्वीरें कहीं भी कैद नहीं हो पाईं।

    दिल्ली में आते ही तलाशने लगा भीड़ वाली जगह

    कार में ही विस्फोटक बनाने की जानकारी ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। सूत्रों के मुताबिक, उमर की साजिश दिल्ली में भीड़भाड़ वाले जगह पर विस्फोट करने की थी। इसके लिए फरीदाबाद से दिल्ली में घुसते ही उसने भीड़भाड़ वाले जगहों की रेकी करनी शुरू कर दी थी। रेकी करते हुए ही वह लाल किला तक आया था। फरीदाबाद से दिल्ली आने के दौरान उमर ने किन-किन मार्गों का इस्तेमाल किया और किन-किन लोगों से मुलाकात की। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

    बंद था लाल किला

    पुलिस अधिकारी का कहना है कि 10 नवंबर को लाल किला बंद रहने के कारण पार्किंग में बहुत कम गाड़ियां थीं। वैसे यह बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। इसमें आम दिनों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट बसें भी खड़ी होती हैं। पार्किंग में भारी भीड़ रहती तब हो सकता है कि उमर वहां भी धमाका कर सकता था।

    कार में था काले रंग का बड़ा बैग

    10 नवंबर को उमर के दिल्ली में प्रवेश करते हुए पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें उमर बार-बार सीसीटीवी कैमरों को देखते नजर आ रहा है। फुटेज में कार में पीछे वाली सीट पर काले रंग का एक बड़ा बैग रखा हुआ दिखाई दिया है।

    बार-बार देख रहा था कैमरा

    10 नवंबर का यह फुटेज बदरपुर सीमा के टोल का है। उमर जिस तरह बार-बार कैमरे की तरफ देख रहा था, उससे पता चलता है कि वह काफी डरा हुआ था। उसे पता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। पहचान में आने से बचने के लिए उसने कार में भी मास्क लगा रखा था। कनाट प्लेस के आउटर सर्किल में दोपहर 2:30 बजे उमर को विस्फोटक से भरी कार लेकर भागते हुए देखा गया। वहां से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर ही संसद भवन है।

    जांच में अमोनियम नाइट्रेट की पुष्टि

    उधर, लाल किला के बाहर मौके से उठाए गए नमूनों की जांच में अमोनियम नाइट्रेट की पुष्टि हो गई है। धमाके में क्षतिग्रस्त कई वाहनों से उठाए गए नमूने की जांच में इसकी पुष्टि हुई है। पुलिस को मौके से जो एक कारतूस व एक खाेखा मिला था। वे 9 एमएम के पाए गए।

