    Delhi Blast: लाल किला विस्फोट के बाद दिल्ली के बाजारों में कारोबार ठप, खरीदारी के लिए ये तरीका अपना रहे व्यापारी 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:46 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद बाजारों में सन्नाटा है। खरीदार ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। सदर बाजार और चांदनी चौक में मंदी का माहौल है, और व्यापारियों को स्थिति सामान्य होने में एक महीने का समय लगने की आशंका है।

    पुरानी दिल्ली के बाजार में भीड़ हुई कम।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीते सोमवार (10 नंबर, 2025) को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली के चहल-पहल वाले बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारियों और ग्राहकों में भय का माहौल बना हुआ है। बाहरी खरीदार अब व्यक्तिगत रूप से आने बजाय ऑनलाइन ऑर्डर देना पंसद कर रहे हैं।

    सदर बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, "आमतौर पर यह हमारा व्यस्त समय होता है क्योंकि दूसरे राज्यों से व्यापारी शादियों और सर्दियों के लिए सामान खरीदने आते हैं। लेकिन अब ज्यादातर व्यापारी ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं।" उन्होंने आगे बताया कि बाजार में आने वालों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट आई है।

    चांदनी चौक के बाजार का क्या है हाल?

    दरअसल, इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है और सर्दियां भी बढ़ रही हैं तो ऐसे मौकों पर पुरानी दिल्ली के सदर बाजार और चांदनी चौक जैसे इलाकों में भारी भीड़ रहती है लेकिन धमाके के बाद इन जगहों पर बाहर के व्यापारियों का आना कम हो गया है। सदर बाजार की तरह चांदनी चौक के बाजार में भी मंदी देखने को मिल रही है।

    'मंदी की चपेट में बाजार'

    संजय भार्गव ने कहा, "इलाका पूरी तरह से मंदी की चपेट में है। बाजार में सिर्फ गिने-चुने ग्राहक ही आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हालात सामान्य होने में अभी लगभग एक महीने का समय और लगेगा।"

