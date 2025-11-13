Delhi Blast: फोरेंसिक जांच में ‘डायरेक्शनल ब्लास्ट’ की आतंकी साजिश उजागर, पीछे की ओर गई विस्फोट वेव का खुला राज

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। लाल किला के पास अंजाम दिए गए आतंकी विस्फोट की अब तक हुई फोरेंसिक जांच से साफ होता जा रहा है कि ब्लास्ट वेव (विस्फोट की धमक) कार के पीछे की तरफ क्यों गई? विशेषज्ञों के अनुसार यह कार में रखे विस्फोटक के स्थान और कार की बनावट के कारण हुआ। ब्लास्ट वेव के पीछे की तरफ जाने से कार के पीछे चल रहे वाहनों व उनमें सवार लोगों को भारी नुकसान हुआ, जबकि आगे वालों को अपेक्षाकृत कम।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सोची-समझी आतंकी रणनीति भी हो सकती है। यानी विस्फोट का असर एक दिशा में ज्यादा पहुंचाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। तकनीकी भाषा में इसे ‘डायरेक्शनल ब्लास्ट’ कहा जाता है, यानी ऐसा विस्फोट जिसमें निकलने वाली ऊर्जा को किसी खास दिशा में मोड़ा जाए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की जांच विश्लेषणों से पता चला कि विस्फोटक कार की डिक्की या पीछे की सीट के नीचे रखा था क्योंकि जब कोई विस्फोट होता है तो उसके अंदर बनी गर्म गैसें और दबाव बहुत तेजी से बाहर निकलना चाहते हैं। वे उसी दिशा में निकलते हैं जो खुला या कमजोर होता है। चूंकि इंजन और मोटी धातु की प्लेटों से बना कार के आगे वाला हिस्सा दबाव को रोक रहा था, जबकि पीछे का हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर और पतला था, इसलिए ब्लास्ट वेव वहीं से बाहर निकली।

‘शाॅकवेव प्रेशर सिमुलेशन’ का कंप्यूटर मॉडल भी यही दर्शा रहा है कि कार का आगे का हिस्सा इंजन और बोनट सख्त धातु से बना होने के कारण दबाव को रोक गया, जिससे पूरी ऊर्जा पीछे की ओर फट पड़ी। गर्म गैसों के साथ धातु के टुकड़े, शीशे सुपर सोनिक स्पीड से पीछे की ओर निकले, जिसने तमाम वाहनों के परखच्चे और लोगों के चीथड़े उड़ा दिए।

यही कारण है कि विस्फोट की वेव से मानव अंगों के चीथड़े 300 मीटर तक दूर तक जा उड़े, जो अब भी बरामद किए जा रहे हैं। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में लगी हैं कि आतंकी डाॅ. उमर ने कुल कितनी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया, किस-किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया, कार में उसे कैसे और किसने लगाया, उसे स्पार्क यानी ट्रिगर कैसे किया।

इनका उत्तर पाने को बड़ी मात्रा में विस्फोट के अवशेषों बारूद, धातु के टुकड़ों और कार की डिक्की के हिस्सों को फोरेंसिक लैब भेजा गया है। फोरेंसिक जांच टीम ने कार के टुकड़ों, मिट्टी और आसपास की दीवारों से पांच सौ से अधिक नमूने भी लिए हैं।्र