Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा, चार आप विधायक निलंबित; बाकी सदस्य कर गए बहिर्गमन

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:45 PM (IST)

    दिल्ली विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। एलजी के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के चार विधायकों क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    दिल्ली के वायु प्रदूषण का मुद्दा सोमवार को विधानसभा में भी उठा।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी के वायु प्रदूषण का मुद्दा सोमवार को विधानसभा में भी उठा। शीतकालीन सत्र में एलजी वीके सक्सेना के अभिभाषण की शुरुआत के साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदूषण पर चर्चा कराए जाने की मांग करनी शुरू कर दी।

    इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मार्शल के जरिए चार आप विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जरनैल सिंह को को सदन से बाहर कर दिया। इसके विरोध में आप के अन्य विधायक भी सदन से बहिर्गमन कर गए। विपक्षी सदस्यों की गैरमौजूदगी में एलजी ने अपना अभिभाषण पूरा किया।

    घटना को गंभीरता से लेते हुए इसकी निंदा की

    एलजी के अभिभाषण के बाद जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने अभिभाषण के दौरान बाधा डालने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इसकी निंदा की। उन्होंने सदन में व्यवधान पैदा करने के कारण चारों विधायकों को सदन के शेष तीन दिनों के लिए निलंबित किए जाने का प्रस्ताव सदन में रखा।

    विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि आप विधायकों ने बिना किसी वैध कारण के सदन में हंगामा करके सदन और उप राज्यपाल का अपमान किया है। सदन में चारों विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

    परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया

    विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन सदन से बाहर होने के बाद आप विधायकों ने विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में विधायकों ने प्रदूषण की स्थिति को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

    आतिशी ने कहा कि प्रदूषण के मुद्दे पर जब भाजपा सरकार जनता के सामने नाकाम हो गई तो आप विधायकों को सदन से मार्शल के जरिए बाहर कर दिया गया। दिल्ली वाले प्रदूषण के चलते सांस ले नहीं ले पा रहे हैं लेकिन सरकार ग्रेप को कड़ाई से लागू नहीं कर रही है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में कड़ाके की ठंड बन गई काल,15 दिन में 44 बेघरों की मौत; सिस्टम की नाकामी से सवालों में सरकार