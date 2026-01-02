दिल्ली विधानसभा में गजब वैकेंसी! लंगूर की आवाज निकालने का है टैलेंट तो नौकरी पक्की; जल्द करें अप्लाई
दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक अनोखा समाधान निकाला गया है। विधानसभा ऐसे लोगों को नियुक्त करने की योजना बना रही ह ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों की लगातार बढ़ती समस्या से निपटने के लिए दिल्ली विधानसभा ऐसे लोगों को लगाने की योजना बना रही है जो लंगूर की आवाज़ की नकल कर सकें। विधानसभा परिसर और आसपास दर्जनों बंदर हैं जो तार और डिश एंटीना पर कूदकर उन्हें तोड़कर परेशानी पैदा करते हैं। यहां तक कि 2017 में एक बंदर सदन में घुस गया था और सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों पर चल रही चर्चा में बाधा डाली थी।
वहीं कई बार सदन की कार्यवाही के दौरान भी बंदर विधानसभा सदन की मुख्य इमारत के ऊपर लगे टीन शेड पर कूद कूद कर शोर मचाते हैं। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र पांच जनवरी से शुरू हो रहा है। इस दाैरान बंदर परेशानी नहीं खड़ी करें, इसके लिए अस्थाई तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं।
विधानसभा परिसर में बंदरों के घुसने की घटनाएं अक्सर होती हैं, जिससे विधायकों, कर्मचारियों और अन्य आगंतुकों की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने लंगूर की आवाज निकालने में प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात करने के लिए एक टेंडर जारी किया है। यह एक ऐसा तरीका है जिसे बंदरों को बिना नुकसान पहुंचाए भगाने के लिए प्रभावी और मानवीय माना जाता है।
विधानसभा के एक अधिकारी ने कहा कि लंगूर के कटआउट लगाने की भी योजना थी, लेकिन देखा गया है कि बंदर अब उनसे डरते नहीं हैं, इसके बजाय, वे उन कटआउट के ऊपर बैठ जाते हैं। बता दें कि पहले विधानसभा में लंगूर की नकल करने वाले लोग थे, लेकिन उनका अनुबंध खत्म हो गया है।
