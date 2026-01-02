'हैंगिंग हाउस' विवाद फिर गरमाया... दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठेगा AAP सरकार का पुराना मुद्दा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। "हैंगिंग हाउस" का मुद्दा आने वाले शीतकालीन सत्र में विधानसभा में उठाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने आज विधानसभा परिसर में बनी और "हैंगिंग हाउस" नाम दी गई संरचना की प्रामाणिकता पर विस्तार से चर्चा की। इसका उद्घाटन 9 अगस्त, 2022 को आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया था।

यह मुद्दा पिछले साल विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता द्वारा "हैंगिंग हाउस" संरचना की प्रामाणिकता के बारे में चिंता जताए जाने के बाद सदन के सामने लाया गया था। स्पीकर गुप्ता ने कहा कि बिना किसी सबूत के एक संरचना को "हैंगिंग हाउस" घोषित कर दिया गया।

इसके बाद, विशेषाधिकार समिति को मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया गया। जांच प्रक्रिया के दौरान, विशेधिकार समिति ने संबंधित व्यक्तियों को अपने विचार रखने का अवसर दिया। जांच के दौरान यह पाया गया कि दो अवसर दिए जाने के बावजूद, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल और तत्कालीन डिप्टी स्पीकर राखी बिड़ला विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हुए।

इसके बाद, मामले को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा गया ताकि इसे सदन में पेश करने के लिए उचित संसदीय प्रक्रिया तय की जा सके। विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसे आठवीं विधानसभा के चौथे (शीतकालीन) सत्र के दौरान सदन के सामने रखा जाएगा, जो 5 से 8 जनवरी, 2026 तक होगा।