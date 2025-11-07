दिल्ली के आजादपुर मंडी में आढ़ती की बेरहमी से हत्या, चाकू से ताबड़तोड़ 20 वार कर उतारा मौत के घाट

Dharmendra Yadav Sonu Suman

दिल्ली के आजादपुर मंडी में शुक्रवार रात हमलावरों ने आढ़ती सोनू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हमलावरों ने 20 से अधिक बार चाकू से वार किए और फरार हो गए। पुलिस का मानना है कि हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।