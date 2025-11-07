दिल्ली के आजादपुर मंडी में आढ़ती की बेरहमी से हत्या, चाकू से ताबड़तोड़ 20 वार कर उतारा मौत के घाट
दिल्ली के आजादपुर मंडी में शुक्रवार रात हमलावरों ने आढ़ती सोनू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हमलावरों ने 20 से अधिक बार चाकू से वार किए और फरार हो गए। पुलिस का मानना है कि हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आजादपुर मंडी के ए ब्लाक में शुक्रवार रात तीन बजे कुछ हमलावरों ने आढ़ती की चाकू से गोदकर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। बताया जाता है कि हमलावरों ने 20 से अधिक बार चाकू से वार किए। हत्या के बाद हमलावर फरार हो गए।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पुलिस का कहना है कि हत्या रंजिश में की गई है। मृतक से चार-पांच साल पहले हुई चोरी की घटना से हत्या को जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मृतक आढ़ती का नाम सोनू बताया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।