Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के आजादपुर मंडी में आढ़ती की बेरहमी से हत्या, चाकू से ताबड़तोड़ 20 वार कर उतारा मौत के घाट

    By Dharmendra YadavEdited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:58 PM (IST)

    दिल्ली के आजादपुर मंडी में शुक्रवार रात हमलावरों ने आढ़ती सोनू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हमलावरों ने 20 से अधिक बार चाकू से वार किए और फरार हो गए। पुलिस का मानना है कि हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आजादपुर मंडी में आढ़ती की चाकू गोदकर हत्या।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। आजादपुर मंडी के ए ब्लाक में शुक्रवार रात तीन बजे कुछ हमलावरों ने आढ़ती की चाकू से गोदकर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। बताया जाता है कि हमलावरों ने 20 से अधिक बार चाकू से वार किए। हत्या के बाद हमलावर फरार हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस का कहना है कि हत्या रंजिश में की गई है। मृतक से चार-पांच साल पहले हुई चोरी की घटना से हत्या को जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। मृतक आढ़ती का नाम सोनू बताया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या के बाद फर्जी सुसाइड नोट लिखकर किया पुलिस को गुमराह, 15 साल से फरार पति गुजरात से गिरफ्तार

    यह भी पढ़ें- मौत की झपकी...जैसे भगवान ने बचाया, एक्सप्रेसवे पर जब 25 फीट गहरी खंती में गिरी बस