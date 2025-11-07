मौत की झपकी...जैसे भगवान ने बचाया, एक्सप्रेसवे पर जब 25 फीट गहरी खंती में गिरी बस

जागरण संवाददाता, उन्नाव। एक झपकी कुछ ही सेकंड में यात्रियों की मौत का सबब बन सकती थी। 90 किमी की रफ्तार से स्लीपर बस न सिर्फ लोडर से टकराई बल्कि 25 फीट गहरी खंती में जाकर पलट गई। 30 यात्री घायल हो गए लेकिन कोई की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसा देख ऐसा लगा जैसे भगवान ने सभी को बचाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रात दो बजे हुआ हादसा दरअसल, दिल्ली से 60 यात्रियों को लेकर वाराणसी जा रही बिहार प्रांत के गोपालगंज के आरएस यादव ट्रैवल्स की स्लीपर बस आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हसनगंज क्षेत्र में अलियारपुर के सामने रात लगभग दो बजे आगे चल रहे लोडर को टक्कर मारकर 25 फीट गहरी खंती में पलट गई।

आगरा एक्सप्रेस वे रेवरी टोल के पास खड़ी बस की टक्कर से क्षतिग्रस्त पिकअप। जागरण

जबरदस्त हुई थी टककर टक्कर इतनी तेज थी कि लोडर का केबिन व पीछे का हिस्सा दो टुकड़ों में बंट गया। 25 मिनट बाद पहुंची यूपीडा की टीम व पुलिस ने एक घंटे की मशक्कत के बाद बस में फंसे यात्रियों को एक-एक कर बाहर निकाला। कई यात्री बस की खिड़की के शीशे तोड़कर बाहर निकले।



30 यात्री हुए घायल हादसे में 30 यात्री घायल हो गए। सभी को लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल भेजा गया जहां से सावित्री देवी, रामनरायण व ऊषा देवी को केजीएमयू रेफर किया गया। अन्य यात्रियों को पुलिस ने दूसरी बस से गंतव्य को भेजा। बस की रफ्तार 90 किमी प्रतिघंटा बताई गई है। अपनी लेन की जगह वह कार लेन में चल रही थी।



यात्री ने सुनाई आपबीती बस में बैठे यात्री अंकित पुत्र अखिलेश मौर्य निवासी सिकरारा जौनपुर ने बताया कि वह गौतमबुद्ध नगर से जौनपुर अपने घर जा रहा था। जिस समय बस अनियंत्रित हो खंती में पलटी ऐसा लगा कि कोई पहाड़ आकर गिर गया। उसने मौत के बेहद करीब से देखने की बात कही। अंकित के अनुसार अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। कई पलटे खाते हुए बस एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी तो रात के सन्नाटे में चीख-पुकार मच गई। कुछ यात्री कांच तोड़कर बाहर निकले तो कई बस के केबिन में फंस गए।

दूसरे वाहन चालकों ने शोर मचा लोगों को जुटाया इस बीच दूसरी तरफ से गुजर रहे वाहन चालकों ने बस को गड्ढे में पलटा देख ऊपर से शोर मचाया। उनके द्वारा ही यूपीडा के कंट्रोल रूम और पुलिस को सूचना दी गई। करीब 25 मिनट बाद यूपीडा की टीम भी पहुंच गई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। दोनों टीमों ने मिलकर टार्च की मदद से अंधेरे में बचाव कार्य शुरू किया।

जाम लग गया

करीब एक घंटे की मेहनत के बाद बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। बस की टक्कर से लोडर में लदी गोभी फैलने से जाम के हालात बन गए। यूपीडा की टीम ने क्षतिग्रस्त लोडर व फैली गोभी को सड़क से हटवाकर आवागमन सामान्य कराया।