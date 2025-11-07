Language
    मौत की झपकी...जैसे भगवान ने बचाया, एक्सप्रेसवे पर जब 25 फीट गहरी खंती में गिरी बस

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 02:52 PM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से वाराणसी जा रही एक स्लीपर बस अचानक नियंत्रण खोने के बाद करीब 25 फीट गहरी खंती में जा गिरी। दुर्घटना में कई यात्री घायल हो गए और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस के पलटने से एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी मच गई। 

    हसनगंज के अलियारपुर गांव के पास आगरा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर खंती में पलटी बस को उठाती क्रेन। जागरण                  

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। एक झपकी कुछ ही सेकंड में यात्रियों की मौत का सबब बन सकती थी। 90 किमी की रफ्तार से स्लीपर बस न सिर्फ लोडर से टकराई बल्कि 25 फीट गहरी खंती में जाकर पलट गई। 30 यात्री घायल हो गए लेकिन कोई की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसा देख ऐसा लगा जैसे भगवान ने सभी को बचाया।

    रात दो बजे हुआ हादसा

    दरअसल, दिल्ली से 60 यात्रियों को लेकर वाराणसी जा रही बिहार प्रांत के गोपालगंज के आरएस यादव ट्रैवल्स की स्लीपर बस आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हसनगंज क्षेत्र में अलियारपुर के सामने रात लगभग दो बजे आगे चल रहे लोडर को टक्कर मारकर 25 फीट गहरी खंती में पलट गई।

    आगरा एक्सप्रेस वे रेवरी टोल के पास खड़ी बस की टक्कर से क्षतिग्रस्त पिकअप। जागरण


    जबरदस्त हुई थी टककर

    टक्कर इतनी तेज थी कि लोडर का केबिन व पीछे का हिस्सा दो टुकड़ों में बंट गया। 25 मिनट बाद पहुंची यूपीडा की टीम व पुलिस ने एक घंटे की मशक्कत के बाद बस में फंसे यात्रियों को एक-एक कर बाहर निकाला। कई यात्री बस की खिड़की के शीशे तोड़कर बाहर निकले।


    30 यात्री हुए घायल

    हादसे में 30 यात्री घायल हो गए। सभी को लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल भेजा गया जहां से सावित्री देवी, रामनरायण व ऊषा देवी को केजीएमयू रेफर किया गया। अन्य यात्रियों को पुलिस ने दूसरी बस से गंतव्य को भेजा। बस की रफ्तार 90 किमी प्रतिघंटा बताई गई है। अपनी लेन की जगह वह कार लेन में चल रही थी।


    यात्री ने सुनाई आपबीती

    बस में बैठे यात्री अंकित पुत्र अखिलेश मौर्य निवासी सिकरारा जौनपुर ने बताया कि वह गौतमबुद्ध नगर से जौनपुर अपने घर जा रहा था। जिस समय बस अनियंत्रित हो खंती में पलटी ऐसा लगा कि कोई पहाड़ आकर गिर गया। उसने मौत के बेहद करीब से देखने की बात कही। अंकित के अनुसार अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। कई पलटे खाते हुए बस एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी तो रात के सन्नाटे में चीख-पुकार मच गई। कुछ यात्री कांच तोड़कर बाहर निकले तो कई बस के केबिन में फंस गए।

     

    दूसरे वाहन चालकों ने शोर मचा लोगों को जुटाया

    इस बीच दूसरी तरफ से गुजर रहे वाहन चालकों ने बस को गड्ढे में पलटा देख ऊपर से शोर मचाया। उनके द्वारा ही यूपीडा के कंट्रोल रूम और पुलिस को सूचना दी गई। करीब 25 मिनट बाद यूपीडा की टीम भी पहुंच गई। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। दोनों टीमों ने मिलकर टार्च की मदद से अंधेरे में बचाव कार्य शुरू किया।

     

    जाम लग गया


    करीब एक घंटे की मेहनत के बाद बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। बस की टक्कर से लोडर में लदी गोभी फैलने से जाम के हालात बन गए। यूपीडा की टीम ने क्षतिग्रस्त लोडर व फैली गोभी को सड़क से हटवाकर आवागमन सामान्य कराया।

     

    दुर्घटना में बस चालक को भी चोटें आई हैं। प्रथमदृष्टया चालक को झपकी लगने से हादसा होने का अनुमान है। बस में अधिकांश यात्री लखनऊ, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकरनगर और जौनपुर के थे। घायलों के स्वजन को जानकारी दे दी गई है। बस में करीब 20 महिलाएं और 6 बच्चे व अन्य पुरुष थे। लोडर का चालक मौके से भाग निकला है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
    अरविंद चौरसिया, सीओ

     

    घायलों की सूची

    • सावित्री देवी, रामनारायण, रामअवध, अंजलि द्विवेदी निवासी जिला अंबेडकरनगर
    • कोमल यादव निवासी रामगंज प्रतापगढ़
    • सुमन पांडेय निवासी बमनगवां सुलतानपुर
    • ऊषा तिवारी, इनके पति विजय तिवारी निवासी लंभुआ सुलतानपुर
    • लक्ष्मीशंकर निवासी दिल्ली
    • मनीषा देवी, हरीकेशन निवासी उत्तम नगर जैन कालोनी दिल्ली
    • रामअवध निवासी पहाड़पुर आजमगढ़
    • इरफान अंसारी, शहबान, निजाम निवासी दुमका झारखंड
    • राकेश यादव, अंकुर यादव जौनपुर
    • राजकुमार निवासी डोहरी जमालपुर मिर्जापुर
    • कमलेश, डब्लू निवासी रानीपुर जमू आजमगढ़
    • रविशंकर व रामवचन निवासी खेता सराय जिला जौनपुर
    • संतोष पुत्र विजय, साक्षी पुत्री विजय तुलसी निकेतन गाजियाबाद
    • महेश गुप्ता पुत्र रामदीन, शीतला गुप्ता पुत्र महेश निवासी हजपुर आंबेडकर नगर
    • प्रदीप पुत्र जगदीश सिंह निवासी सिपरा मथुरा
    • रविशंकर पुत्र लालता प्रसाद कलापुर खेता सराय जौनपुर
    • राकेश सोनी पुत्र रमेश निवासी कुल्लूपुर चौराहा जौनपुर।