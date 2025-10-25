Language
    दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल-1 के बैगेज सिस्टम में आई तकनीकी खराबी, चेक-इन और सामान लेने में हुई परेशानी

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:38 PM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बैगेज सिस्टम में तकनीकी खराबी आने से यात्रियों को परेशानी हुई। इंडिगो ने यात्रियों को चेक-इन और सामान प्राप्त करने में देरी की जानकारी दी। डायल ने बताया कि समस्या को ठीक कर लिया गया है और परिचालन सामान्य हो गया है।

    दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल-1 के बैगेज सिस्टम में आई तकनीकी खराबी।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिन में जब आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर उद्घाटन की तैयारी चल रही थीं, तभी यहां से थोड़ी ही दूर पर टर्मिनल-1 पर बैगेज सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई।

    टर्मिनल एक के बैगेज सिस्टम में तकनीकी खराबी आने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी बढ़ने लगी तब इंडिगो ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए यात्रियों को जानकारी दी।

    इंडिगो ने बताया कि टर्मिनल-1 पर बैगेज बेल्ट में तकनीकी समस्या के कारण यात्रियों को चेक-इन करने और सामान वापस प्राप्त करने में थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है।

    हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने बाद में इस समस्या पर काबू पा लिया गया। इसके कुछ ही देर बाद डायल ने इंटरनेट पर पोस्ट करते हुए कहा कि टर्मिनल-1 पर बैगेज सिस्टम के एक हिस्से में कुछ समय के लिए मामूली गड़बड़ी आ गई थी। यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद व्यक्त करते हुए डायल ने कहा कि अब परिचालन सामान्य हो गया है।

