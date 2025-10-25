दिल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 2 का उद्घाटन, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं; आज रात से शुरू कर सकेंगे सफर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के टर्मिनल 2 (T2) को आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने एक भव्य समारोह में टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल 2 25-26 अक्टूबर की रात से संचालित होगा। जीएमआर एयरो के नेतृत्व वाले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने इस टर्मिनल को यात्री सुविधा और अत्याधुनिक तकनीक के साथ अपग्रेड किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, CISF और DIAL के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री नायडू ने समारोह में कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वसनीय और राष्ट्रव्यापी सम्मानित नेतृत्व में, हम अपने हवाई अड्डों को अभूतपूर्व गति से विश्वस्तरीय ट्रांजिट हब में बदल रहे हैं। दिल्ली हवाई अड्डा, जो उत्तरी क्षेत्र के लगभग 50% यात्री यातायात को संभालता है और प्रतिदिन करीब 50,000 ट्रांसफर प्रबंधित करता है, एक पसंदीदा ट्रांसफर हब के रूप में उभर रहा है। यह DIAL की निरंतर बुनियादी ढांचा उन्नयन और यात्री सुविधा बढ़ाने की कोशिशों के कारण ही संभव हुआ है।”

उन्होंने आगे कहा, “40 साल पुराने टर्मिनल 2 को आधुनिक आकांक्षाओं और बढ़ती मांगों के अनुरूप नया रूप दिया गया है। मैं DIAL और GMR को कुशल, स्मार्ट और यात्री-केंद्रित आधुनिकीकरण कार्य के लिए हार्दिक बधाई और गहरी सराहना देता हूं। यहां से गुजरने वाला प्रत्येक यात्री एक जुड़े, प्रतिस्पर्धी और देखभाल करने वाले भारत का अनुभव करेगा।”

टर्मिनल 2 में इन अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं को शामिल किया गया : सेल्फ-बैगेज ड्रॉप (SBD): पहली बार T2 में शुरू की गई इस सुविधा से यात्री स्वयं अपना सामान चेक-इन कर सकते हैं, जिससे कतार में लगने का समय बचेगा।

छह नए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (PBB): ये तेज और सुरक्षित विमान हैंडलिंग के लिए समायोज्य प्लेटफॉर्म के साथ हैं, जिनमें फ्लश डोर और साइड-कवरिंग कुशन डिजाइन सुरक्षा और सुंदरता को बढ़ाते हैं। वर्चुअल इन्फॉर्मेशन डेस्क: यह अत्याधुनिक सुविधा यात्रियों को लाइव उड़ान जानकारी, बोर्डिंग गेट्स तक नेविगेशन, हवाई अड्डे की दुकानों और सेवाओं की जानकारी, वर्चुअल सहायक से चैट और वाई-फाई कूपन जनरेशन की सुविधा प्रदान करती है। आधुनिक डिजाइन और सुविधाएं: टर्मिनल में आधुनिक छतें, स्काईलाइट डिजाइन, बेहतर फर्श और वेफाइंडिंग साइनेज यात्रियों को एक उज्ज्वल, खुला और स्वागत योग्य माहौल प्रदान करते हैं। विशेष रूप से कम गतिशीलता वाले यात्रियों (PRM) के लिए सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है, ताकि यात्रा सभी के लिए समावेशी हो।