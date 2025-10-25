Language
    दिल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 2 का उद्घाटन, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं; आज रात से शुरू कर सकेंगे सफर

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का आधुनिकीकरण किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। टर्मिनल में सेल्फ-बैगेज ड्रॉप और वर्चुअल इन्फॉर्मेशन डेस्क जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। इंडिगो और एयर इंडिया अपने संचालन में बदलाव करेंगे। इस नवीनीकरण से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और हवाई अड्डे का संचालन और सुगम होगा।

    Hero Image

    इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के टर्मिनल 2 (T2) को आधुनिक तरीके से तैयार किया गया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के टर्मिनल 2 (T2) को आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने एक भव्य समारोह में टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल 2 25-26 अक्टूबर की रात से संचालित होगा। जीएमआर एयरो के नेतृत्व वाले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने इस टर्मिनल को यात्री सुविधा और अत्याधुनिक तकनीक के साथ अपग्रेड किया है।

    इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, CISF और DIAL के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री नायडू ने समारोह में कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वसनीय और राष्ट्रव्यापी सम्मानित नेतृत्व में, हम अपने हवाई अड्डों को अभूतपूर्व गति से विश्वस्तरीय ट्रांजिट हब में बदल रहे हैं। दिल्ली हवाई अड्डा, जो उत्तरी क्षेत्र के लगभग 50% यात्री यातायात को संभालता है और प्रतिदिन करीब 50,000 ट्रांसफर प्रबंधित करता है, एक पसंदीदा ट्रांसफर हब के रूप में उभर रहा है। यह DIAL की निरंतर बुनियादी ढांचा उन्नयन और यात्री सुविधा बढ़ाने की कोशिशों के कारण ही संभव हुआ है।”

    उन्होंने आगे कहा, “40 साल पुराने टर्मिनल 2 को आधुनिक आकांक्षाओं और बढ़ती मांगों के अनुरूप नया रूप दिया गया है। मैं DIAL और GMR को कुशल, स्मार्ट और यात्री-केंद्रित आधुनिकीकरण कार्य के लिए हार्दिक बधाई और गहरी सराहना देता हूं। यहां से गुजरने वाला प्रत्येक यात्री एक जुड़े, प्रतिस्पर्धी और देखभाल करने वाले भारत का अनुभव करेगा।”

    टर्मिनल 2 में इन अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं को शामिल किया गया:

    सेल्फ-बैगेज ड्रॉप (SBD): पहली बार T2 में शुरू की गई इस सुविधा से यात्री स्वयं अपना सामान चेक-इन कर सकते हैं, जिससे कतार में लगने का समय बचेगा।

    छह नए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज (PBB): ये तेज और सुरक्षित विमान हैंडलिंग के लिए समायोज्य प्लेटफॉर्म के साथ हैं, जिनमें फ्लश डोर और साइड-कवरिंग कुशन डिजाइन सुरक्षा और सुंदरता को बढ़ाते हैं।

    वर्चुअल इन्फॉर्मेशन डेस्क: यह अत्याधुनिक सुविधा यात्रियों को लाइव उड़ान जानकारी, बोर्डिंग गेट्स तक नेविगेशन, हवाई अड्डे की दुकानों और सेवाओं की जानकारी, वर्चुअल सहायक से चैट और वाई-फाई कूपन जनरेशन की सुविधा प्रदान करती है।

    आधुनिक डिजाइन और सुविधाएं: टर्मिनल में आधुनिक छतें, स्काईलाइट डिजाइन, बेहतर फर्श और वेफाइंडिंग साइनेज यात्रियों को एक उज्ज्वल, खुला और स्वागत योग्य माहौल प्रदान करते हैं। विशेष रूप से कम गतिशीलता वाले यात्रियों (PRM) के लिए सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है, ताकि यात्रा सभी के लिए समावेशी हो।

    एयरलाइन संचालन का नया स्वरूप

    • इंडिगो: तीनों टर्मिनलों पर संचालन विस्तारित करेगा।
    • टर्मिनल 1: मौजूदा घरेलू उड़ानें
    • टर्मिनल 2: उड़ानें नंबर 6E 2000 – 6E 2999
    • टर्मिनल 3: घरेलू उड़ानें 6E 5000 – 6E 5999 और सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें
    • एयर इंडिया: टर्मिनल 3 से लगभग 60 घरेलू उड़ानों को टर्मिनल 2 में स्थानांतरित करेगा।
    • एयर इंडिया एक्सप्रेस: सभी घरेलू उड़ानें टर्मिनल 1 से संचालित होंगी।
    • स्पाइसजेट और अकासा एयर: टर्मिनल 1 से संचालन जारी रखेंगे।

    एयर इंडिया और इंडिगो मिलकर टर्मिनल 2 से प्रतिदिन लगभग 120 घरेलू उड़ानें संचालित करेंगे। DIAL के CEO विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा, “नवीनीकृत टर्मिनल 2 दिल्ली हवाई अड्डे की परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आधुनिक तकनीक, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और बेहतर पहुंच के साथ डिजाइन किया गया T2 यात्रियों को एक सहज अनुभव प्रदान करेगा। यह पुन: उद्घाटन टर्मिनलों में एयरलाइन संचालन को संतुलित करने और लाखों यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने में मदद करेगा। हमें विश्वास है कि ये अपग्रेड दिल्ली हवाई अड्डे को संचालन उत्कृष्टता और यात्री संतुष्टि में नए मानक स्थापित करने में सक्षम बनाएंगे।