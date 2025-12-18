Language
    दिल्ली एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी से हवाई यातायात प्रभावित, 27 उड़ानें करनी पड़ीं कैंसिल और 50 से अधिक लेट

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:18 PM (IST)

    दिल्ली में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कम विजिबिलिटी के कारण 27 उड़ानें रद कर दी गईं और ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वृहस्पतिवार को कम विजिबिलिटी के कारण हवाई सेवाओं पर बुरा असर पड़ा।

    जिससे 27 उड़ानें रद कर दी गईं और 50 से अधिक उड़ानों में भारी देरी दर्ज की गई। रद हुई उड़ानों में 16 प्रस्थान और 11 आगमन की उड़ानें शामिल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने स्थिति को देखते हुए यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति की जांच करने की सलाह दी है।

    दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे का प्रकोप सोमवार से बना हुआ है, जिससे विमानन सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सोमवार को 126 उड़ानें रद हुई थीं, जबकि मंगलवार को यह संख्या बढ़कर 131 तक पहुंच गई थी। वहीं बुधवार को भी लगभग 20 उड़ानें रद हुई थीं। वृहस्पतिवार की 27 उड़ानों को मिलाकर सोमवार से अब तक 304 उड़ानों का परिचालन रद करना पड़ा है।

    मौसम विभाग और एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, सुबह के समय रनवे पर विजिबिलिटी गिरकर शून्य से 50 मीटर के बीच रह गई थी। घने कोहरे के कारण सुरक्षित लैंडिंग और टेक-ऑफ के लिए जरूरी न्यूनतम दृश्यता न होने की वजह से कई विमानों को हवा में ही चक्कर लगाने पड़े।

    कम विजिबिलिटी के चलते सुरक्षा कारणों से करीब 5 से 7 उड़ानों को जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे नजदीकी हवाई अड्डों की ओर डायवर्ट किया गया। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि रनवे पर तैनात कैट-III सिस्टम की मदद से विमानों के संचालन की कोशिश की जा रही है।

