    Delhi Weather: दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा गुरुवार, IMD ने बताया आने वाले दिनों के मौसम का हाल

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:54 PM (IST)

    दिल्ली में गुरुवार को इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा, अधिकतम तापमान में गिरावट और कोहरे से परेशानी हुई। मौसम विभाग ने कोहरे के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट ज ...और पढ़ें

    दिल्ली में यमुना नदी पर घने कोहरे में प्रवासी पक्षी अठखेलियां कर रहे हैं। ध्रुव कुमार

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच गुरुवार को दिल्ली में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। अधिकतम तापमान में काफी गिरावट देखी गई। कोहरे की वजह से भी काफी दिक्कत हुई। ठंड और कोहरे के मिले-जुले असर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ा। हालात ऐसे थे कि मौसम विभाग को सुबह 3 बजे कोहरे के लिए येलो अलर्ट और सुबह 5 बजे के आसपास ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा।

    मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। अधिकतम तापमान बुधवार के मुकाबले चार डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कम था। राजधानी में सबसे कम अधिकतम तापमान रिज इलाके में 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान आया नगर में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमी का स्तर 76 से 100 प्रतिशत के बीच रहा।

    सुबह राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में भी हल्का से घना कोहरा छाया रहा। इससे विज़िबिलिटी कम हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक, IGI एयरपोर्ट पर विज़िबिलिटी 100 मीटर थी, जबकि सफदरजंग में यह 150 मीटर थी। धीरे-धीरे हालात बेहतर हुए। सुबह 9 बजे भी लोग हेडलाइट जलाकर काम पर जाते दिखे। राजधानी के लोग पूरे दिन कोहरे और ठंड की चपेट में रहे।

    मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि सर्दियों की शुरुआत के साथ आने वाले दिनों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि शुक्रवार को दिल्ली में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, जबकि सुबह ज्यादातर इलाकों में हल्का से घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 22 और नौ डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।