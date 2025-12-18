Delhi Weather: दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा गुरुवार, IMD ने बताया आने वाले दिनों के मौसम का हाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच गुरुवार को दिल्ली में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। अधिकतम तापमान में काफी गिरावट देखी गई। कोहरे की वजह से भी काफी दिक्कत हुई। ठंड और कोहरे के मिले-जुले असर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ा। हालात ऐसे थे कि मौसम विभाग को सुबह 3 बजे कोहरे के लिए येलो अलर्ट और सुबह 5 बजे के आसपास ऑरेंज अलर्ट जारी करना पड़ा।

मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम था। न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। अधिकतम तापमान बुधवार के मुकाबले चार डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कम था। राजधानी में सबसे कम अधिकतम तापमान रिज इलाके में 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान आया नगर में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमी का स्तर 76 से 100 प्रतिशत के बीच रहा।

सुबह राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में भी हल्का से घना कोहरा छाया रहा। इससे विज़िबिलिटी कम हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक, IGI एयरपोर्ट पर विज़िबिलिटी 100 मीटर थी, जबकि सफदरजंग में यह 150 मीटर थी। धीरे-धीरे हालात बेहतर हुए। सुबह 9 बजे भी लोग हेडलाइट जलाकर काम पर जाते दिखे। राजधानी के लोग पूरे दिन कोहरे और ठंड की चपेट में रहे।