    स्मॉग और कम दृश्यता के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें घंटों लेट, 220 उड़ानें हो गईं लेट

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:50 AM (IST)

    दिल्ली में स्मॉग और कम दृश्यता के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें घंटों लेट हो गईं। दृश्यता कम होने के कारण लगभग 220 उड़ानें प्रभावित हुईं, जिससे यात् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह घने स्मॉग (कोहरा) और बेहद कम दृश्यता का सीधा असर हवाई परिचालन पर पड़ा।

    विमान ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के अनुसार 13 दिसंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ)से संचालित होने वाली करीब 220 उड़ानें अपने निर्धारित समय से विलंब से रवाना हुईं।

    इसके अलावा करीब 115 आगमन उड़ानें भी अपने निर्धारित समय से दिल्ली पहुंचीं, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार देर रात से ही घना कोहरा छाने लगा था, जो सुबह छाया रहा, जिससे दृश्यता में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते लो-विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू करनी पड़ी।

    इस कारण टेक-ऑफ और लैंडिंग के बीच समयांतराल बढ़ाया गया, जिससे उड़ानों में औसतन 45 मिनट से लेकर दो घंटे तक की देरी हुई। इसमें औसतन प्रस्थान उड़ानों की औसतन देरी लगभग 54 थी वहीं आगमन उड़ानों की औसतन देरी 17 मिनट दर्ज की गई है।

    दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें, क्योंकि मौसम की परिस्थितियों के अनुसार उड़ानों के संचालन में बदलाव संभव है।

