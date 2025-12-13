नोएडा में सीजन के पहले घने कोहरे में ईस्टर्न पेरिफेरल पर दो जगह हादसे, कई वाहन बैक टू बैक टकराए; 20 घायल

जागरण संवाददाता, दादरी। इस वर्ष की सर्दी के मौसम का पहला घना कोहरा शुक्रवार की रात को गिरा। कम दृश्यता होने से दादरी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब आठ बजे ईस्टर्न पेरिफरेल एक्सरप्रेसवे पर दो स्थानों पर आगे पीछे चल रहे वाहन एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ही हादसे अलग-अलग स्थानों पर फ्लाईओवर के पास हुए। घटना में वाहनों में सवार करीब 20 लोगों को हल्की चोटें आईं।

वाहनों के क्षतिग्रस्त होने से कुछ देर जाम की स्थिति बनी रही। करीब दो किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। पुलिस ने क्रेन से क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कराकर यातायात चालू कराया। इसके चलते सभी विभिन्न साधनों से मौके से चले गए। फिलहाल, पुलिस ने हादसे में किसी के भी घायल होने की जानकारी से इनकार किया है।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर आपस में भिड़ंत के बाद क्षतिग्रस्त को क्रेन से किनारे कराते पुलिसकर्मी। पिछले कुछ दिनों से हल्का कोहरा पड़ रहा था। शुक्रवार रात करीब नौ बजे से कोहरा बढ़ने लगा था। शनिवार सुबह तक काफी घना हो गया। इससे दृश्यता काफी कम हो गई। इसी के चलते दादरी क्षेत्र में पहली घटना सुबह करीब आठ बजे समाधीपुर फ्लाईओवर के पास हुई। यहां पर आगे पीछे चल रहे करीब एक दर्जन वाहन आपस में एक दूसरे से टकरा गए। दूसरी घटना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ही चक्रसेनपुर फ्लाईओवर के पास हुई, यहां तीन वाहन आपस में टकरा गए।