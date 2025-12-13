नोएडा में सीजन के पहले घने कोहरे में ईस्टर्न पेरिफेरल पर दो जगह हादसे, कई वाहन बैक टू बैक टकराए; 20 घायल
नोएडा में सीजन के पहले घने कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल पर दो स्थानों पर दुर्घटनाएं हुईं। कई वाहन एक के बाद एक टकरा गए, जिससे लगभग 20 लोग घायल हो गए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दादरी। इस वर्ष की सर्दी के मौसम का पहला घना कोहरा शुक्रवार की रात को गिरा। कम दृश्यता होने से दादरी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब आठ बजे ईस्टर्न पेरिफरेल एक्सरप्रेसवे पर दो स्थानों पर आगे पीछे चल रहे वाहन एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ही हादसे अलग-अलग स्थानों पर फ्लाईओवर के पास हुए। घटना में वाहनों में सवार करीब 20 लोगों को हल्की चोटें आईं।
वाहनों के क्षतिग्रस्त होने से कुछ देर जाम की स्थिति बनी रही। करीब दो किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। पुलिस ने क्रेन से क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कराकर यातायात चालू कराया। इसके चलते सभी विभिन्न साधनों से मौके से चले गए। फिलहाल, पुलिस ने हादसे में किसी के भी घायल होने की जानकारी से इनकार किया है।
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर आपस में भिड़ंत के बाद क्षतिग्रस्त को क्रेन से किनारे कराते पुलिसकर्मी।
पिछले कुछ दिनों से हल्का कोहरा पड़ रहा था। शुक्रवार रात करीब नौ बजे से कोहरा बढ़ने लगा था। शनिवार सुबह तक काफी घना हो गया। इससे दृश्यता काफी कम हो गई। इसी के चलते दादरी क्षेत्र में पहली घटना सुबह करीब आठ बजे समाधीपुर फ्लाईओवर के पास हुई। यहां पर आगे पीछे चल रहे करीब एक दर्जन वाहन आपस में एक दूसरे से टकरा गए। दूसरी घटना ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ही चक्रसेनपुर फ्लाईओवर के पास हुई, यहां तीन वाहन आपस में टकरा गए।
मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन से किनारे कराया। घटना दृश्यता कम हाेने से हुई है। आशंका है कि आगे चल रहे वाहन के चालक ने किसी कारण वश अचानक ब्रेक लगा दिए। पीछे चल रहे वाहन चालक निश्चित दूरी पर नहीं रहे होंगे। इसके चलते जब तक ब्रेक लगाए आगे के वाहन से टक्कर हो गई। राहत की बात यह रही कि घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हाेने के चलते वाहनों की रफ्तार बहुत अधिक नहीं थी। इसके चलते हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
"घटना आठ से नौ बजे की रही है। दृश्यता कम होने से आगे चल रहे वाहन की स्पीड मंदी होने से पीछे तेज गति से आ रही कार की टक्कर हुई। इसके बाद लगभग 12 वाहन आपस में टकराते चले गये। क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन से हटवाया गया। दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया था, राहत की बात है कि घटना में कोई घायल नही हुआ।"
-कोतवाली प्रभारी दादरी अरविंद कुमार
