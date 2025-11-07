दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम तो बहाल पर अभी स्थिति नहीं सामान्य, पहले खत्म करना होगा फ्लाइट्स का बैकलॉग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एएमएसएस (ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम) में हुई गड़बड़ी को देर शाम दुरुस्त कर लिया गया। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के सूत्रों का कहना है कि भले ही सिस्टम को दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन अभी एयरपोर्ट पर फौरी तौर पर राहत नजर आने में समय लगेगा।

इसकी वजह अभी दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी उड़ानों की अत्यधिक संख्या का होल्ड पर होना है। जब तक पुराने बैकलाॅग को क्लियर नहीं कर दिया जाएगा, तब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एएमएसएस सिस्टम अब पूरी तरह कार्यशील है। हालांकि कुछ बैकलाॅग के कारण ऑटोमेटेड ऑपरेशंस में थोड़ी देरी संभव है, लेकिन स्थिति जल्द ही पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। एयर ट्रैफिक सामान्य हो, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।