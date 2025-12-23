दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट मामले में पुलिस ने कराया मेडिकल जांच, हमले में टूट गई थी नाक; जुटा रहे साक्ष्य

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर एअर इंडिया एक्सप्रेस के एक ऑफ-ड्यूटी पायलट द्वारा यात्री के साथ की गई मारपीट के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने पीड़ित यात्री अंकित दीवान को मंगलवार विस्तृत बयान दर्ज कराने, साक्ष्य जुटाने और मेडिकल जांच के लिए बुलाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टर्मिनल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी बारीकी से जांच कर रही है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके।

कतार तोड़ने वाले स्टाफ सदस्यों का किया था विरोध इधर अंकित दीवान ने बताया कि हमले के बाद कराए गए सीटी स्कैन में उनके बाएं नाक की हड्डी के डिसलोकेट होने की पुष्टि हुई है। गौरतलब हो कि यह घटना 19 दिसंबर को टर्मिनल-1 के सुरक्षा क्षेत्र के पास हुई थी, जब उन्होंने कतार तोड़ने वाले स्टाफ सदस्यों का विरोध किया था। आरोप है कि इसी बात पर एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट वीरेंद्र सेजवाल ने उन पर हमला कर दिया था।

इन धाराओं में मुकदमा किया दर्ज एयरपोर्ट डीसीपी विचित्र वीर ने मंगलवार को जानकारी दी कि दीवान की ईमेल शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता , 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफधारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 126 (गलत तरीके से रोकना), धारा 351 (हमला/आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया है।

संस्था ऐसे व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी: एयरलाइन शुरुआत में पुलिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अब औपचारिक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पायलट को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया था। एअरलाइन का कहना है कि पायलट उस समय एक अन्य विमान में यात्री के तौर पर सफर कर रहा था, लेकिन संस्था ऐसे व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।